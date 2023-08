I D.O.C in concerto a sostegno dell’A.i.l. per ricordare Mario.

Amicizia e solidarietà sono due belle parole e, quando si pronunciano insieme diventano addirittura spettacolari.

Ed è proprio uno spettacolo, ideato per amicizia e per solidarietà, quello che si terrà domenica 6 agosto a Cantalupo Ligure. Amicizia in ricordo di un amico, Mario Tacchella e solidarietà per sostenere l’Ail, l’associazione che si occupa di ricerca per la cura della leucemia, la terribile malattia che si è portata via Mario.

Sul palco allestito in Piazza Europa, saliranno i D.O.C. (Destinazione ostinata e contraria),la band che da molti anni si esibisce esclusivamente per sostenere enti benefici, propone un repertorio musicale d’autore che spazia dai cantautori come Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Lucio Battisti, Rino Gaetano, ai gruppi musicali iconici come i Nomadi.

Titolo del concerto che inizierà alle 21.30 è “Storie sbagliate”…La musica contro le sopraffazioni …

L’ingresso è offerta libera e l’intero incasso sarà devoluto all’ dell’A.I.L Alessandria-Asti (Associazione Italiana contro leucemie-linfomi e mieloma)