Il Natale in Val Borbera inizia dalle decorazioni.

Nell’immaginario collettivo quando si parla del Natale, in attesa del giorno canonico che celebra la nascita di Gesù, la mente va alle luci, ai mercatini, alle decorazioni degli alberi, delle case, delle strade, delle vetrine, tutte immagini piacevoli ma, come quasi tutte le cose belle, anche queste sono costose. Ecco che ci viene in soccorso l’Associazione Roba da Streije, di Cabella Ligure, con un’idea creativa e divertente, intitolata “Decoriamoci il Natale”. Si tratta di laboratori creativi dedicati a grandi e piccini che si svolgeranno nel salone delle ex scuole di Cabella Ligure, in Via Martiri della Libertà, sotto i Municipio.

Il primo laboratorio è stato pensato per bambini e ragazzi e si terrà sabato 25 novembre alle 15. Il sabato successivo, 2 dicembre sarà il turno degli adulti che, dalle14, potranno esprimere la loro creatività.

Per partecipare è necessaria la prenotazione semplicemente chiamando Marina al 3393275144 oppure Teresa al 3408278371 – [email protected]