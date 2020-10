Novi Ligure. Al via il “porta a porta”. S’inizia a novembre dalla Zona 6

Partirà lunedì 2 novembre il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta nella Zona 6 (quartiere Lodolino – area piscina). I nuovi contenitori dovranno essere esposti secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che è stato consegnato.

Nella settimana dal 2 al 7 novembre saranno rimossi i contenitori stradali (carta e plastica) e dal 9 al 14 novembre verranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal porta a porta, che vanno esposti davanti all’abitazione, vuoti e possibilmente impilati. Fino al 7 novembre, però, sarà ancora possibile esporli così da svuotarli completamente, ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta. Poi, dal 9 novembre potranno essere esposti solo i nuovi contenitori provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Gestione Ambiente tramite il numero verde 800.085.312, l’email [email protected], o direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.

I prossimi punti informativi saranno disponibili dalle 9 alle 12 nelle seguenti giornate: giovedì 22 ottobre in piazza Dellepiane (di fronte all’ufficio URP); giovedì 15 e 29 ottobre presso mercato alimentare in viale Saffi angolo via Garibaldi; giovedì 5 – 12 – 19 – 26 novembre in via Girardengo angolo portici nuovi.

PROSSIME ZONE DA AVVIARE

A seguire verranno consegnati i kit dei nuovi contenitori insieme al materiale informativo nelle altre zone di Novi Ligure, secondo il seguente ordine:

Zona 1 (Centro storico) insieme alla Zona 2 : 2A (G3 – via Bixio – Museo Campionissimi); 2B (Ilva, area artigianale Pip);

(Centro storico) insieme alla : 2A (G3 – via Bixio – Museo Campionissimi); 2B (Ilva, area artigianale Pip); Zona 5 (Ippodromo – via Manzoni – via Verdi);

(Ippodromo – via Manzoni – via Verdi); Zona 3 (San Bovo – via Pinan Cichero – zona aeroporto);

(San Bovo – via Pinan Cichero – zona aeroporto); Zona 4 (via dei Mille, viale della Rimembranza, via Felice Cavallotti, via Giovanni Amendola, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Mazzini, corso Italia).

Ogni avvio sarà preceduto dalle necessarie attività di comunicazione.