Novi Ligure: “Poeti per l’Infinito ” a “Un libro in Galleria”

Prosegue, alla Galleria PagettoArte, “Un Libro in galleria”, la rassegna di incontri letterari organizzata da Novinterzapagina in collaborazione con Edizioni Epoké e Puntoacapo Editrice.

Giovedì 13 febbraio, ospite è “Poeti per l’infinito”, antologia curata da Vincenzo Guarracino, edita da Di Felice Edizioni nella collana Il Gabbiere. L’autore, poeta, saggista e traduttore, e Mauro Ferrari, direttore editoriale di Puntoacapo daranno vita a una vera e propria “ricerca” sulle tracce dell’Infinito di Leopardi, nel bicentenario del celebre componimento. Il volume si ripromette di rintracciare e raccogliere i frutti di quel testo nella poesia del nostro tempo, attraverso le parole di poeti e l’indagine degli specialisti.

Dalla quarta di copertina: L’infinito di Leopardi è così: il testo, nel senso più etimologico del termine, di una serie infinita di “distrazioni”, di insorgenti polluzioni di immagini e parole, come punti di accensione sentimentale e fantastica che mettono in questione il soggetto della scrittura e impediscono contemporaneamente al lettore di acquietarsi all’ombra di un significato definitivamente costituito immettendolo in una ricerca infinita, in un accumulo, prima ancora che di risposte, di domande.

L’appuntamento, come sempre, è alle 18 in via Girardengo 85-87.