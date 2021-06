Rifiuti abbandonati nella zona industriale verso Cassano Spinola

Desta sempre più sconcerto la situazione di abbandono dell’area industriale di Serravalle Scrivia, tra l’autostrada A7 e la strada provinciale per Tortona. Nelle poche aree non ancora cementificate ci sono rifiuti ovunque, abbandonati da tempo: giocattoli, borse, bottigliette, tutti in plastica, quindi destinati a rimanere nell’ambiente chissà per quanto, portando ad aumentare l’inquinamento di un territorio già in crisi sotto questo aspetto. Un degrado segnalato lo scorso anno anche dagli abitanti della zona, che avevano chiesto al Comune con una petizione, tra l’altro, maggiore vigilanza in particolare per la presenza di carovane di nomadi che spesso stazionano nella zona industriale. La segnalazione odierna della presenza dei rifiuti è stata fatta dai consiglieri di Serravalle Futura, Anna Massone e Walter Zerbo.