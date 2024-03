Sangria e paella per una cena solidale.

Una festa di beneficienza a favore dell’Associazione Amici di Luca Onlus per contribuire alla realizzazione di progetti territoriali. Con questo obiettivo lo scorso 9 marzo, Rotaract e Interact Club Gavi Libarna hanno organizzato una serata di convivialità e delizie culinarie con l’evento “Sangria, Paella e Allegria” che si è svolto nella sala parrocchiale di Vignole Borbera.

Ad animare la festa è stata la “brigata” dell’Associazione Amici di Luca Onlus, guidata da Lino, che ha realizzato una cena spagnoleggiante a base di paella e sangria e di due ingredienti essenziali: calore e allegria che hanno creato un’atmosfera magica e reso speciale questa serata di amicizia e solidarietà.

“Sangria Paella e Allegria” è stata un trionfo di gioia condivisa, un momento in cui cuori e obiettivi nobili si sono uniti per una causa comune.

“Grazie alla generosità e alla partecipazione di tutti, – dicono gli organizzatori – abbiamo dato un contributo prezioso per migliorare la vita di chi ha più bisogno. Il Rotaract insieme all’Interact Club Gavi Libarna sono grati per il sostegno e non vedono l’ora di continuare a servire la comunità con eventi che uniscono cuori e intenti nobili”.