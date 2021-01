Servizio civile, 60 posti in Comune, Diocesi e altri enti

Sono 60 i posti destinati ai giovani tra i 18 e i 28 anni all’interno di 11 progetti di Servizio Civile Universale proposti dal Comune di Tortona in collaborazione con gli enti partner (Cisa, Diocesi, Comuni di Arquata Scrivia, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Unione Basso Grue-Curone) e all’Associazione “Vedrai” di Ovada, che verranno realizzati nelle 29 sedi dei rispettivi territori tra il 2021 e il 2022.

I giovani potranno scegliere di prestare il loro servizio per la durata di 12 mesi (circa 25 ore settimanali) in una delle sedi indicate nei progetto in ambito assistenziale, educativo o culturale. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale un contratto che fissa in 439,50 euro l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio.

I posti disponibili all’interno dei servizi educativi sono 27 (di cui 22 con sede a Tortona, 2 a Pontecurone, 2 a Castelnuovo Scrivia ed 1 a Viguzzolo). Le sedi di realizzazione dei progetti assistenziali sono il CISA (2 posti), il Centro Diurno Disabili di Castelnuovo Scrivia (2), la RISS Cora Kennedy Sada di Tortona (4) , l’RSA di Castelnuovo (2) e l’RSA di Pontecurone (2). Nei 4 progetti in ambito culturale I giovani potranno invece scegliere di prestare servizio presso le Biblioteche di Tortona (4 posti) e di Arquata Scrivia (4), all’interno del Museo e Teatro di Tortona (4), Museo Diocesano (1), Radio PNR (2), Museo Pellizza da Volpedo (2).

Il Comune di Tortona organizza tre incontri informativi per illustrare ai giovani le attività che sarà possibile svolgere nell’ambito degli 11 progetti del Servizio Civile Universale. Per partecipare agli incontri è sufficiente prenotarsi via e-mail all’indirizzo [email protected] indicando la data richiesta. Gli incontri si terranno online alle ore 18 il 20 gennaio per i progetti in ambito assistenziale, il 26 gennaio per quelli di cultura e il 28 per i progetti in ambito educativo.

Sarà infine possibile richiedere una consulenza personalizzata attraverso il sito https://sites.google.com/soleaorg.eu/serviziocivileuniversale2020/contatti

Sul sito del Comune (www.comune.tortona.al.it) sono descritti tutti i progetti, per iscriversi bisogna essere in possesso delle credenziali SPID, mentre per i progetti di assistenza e cultura è inoltre necessaria l’iscrizione a Garanzia Giovani (www.garanziagiovani. gov.it,wwwanpal.gov.it).

La scadenza per la presentazione della domanda, da effettuare solo online sul sito domandaonline.serviziocivile.it è fissata per il prossimo 8 febbraio alle ore 14.