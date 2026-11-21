All’albo pretorio dei 26 Comuni alessandrini e genovesi interessati è stato pubblicato il decreto del commissario straordinario per il contrasto alla Psa, Giovanni Filippini, che stabilisce la proroga dell’occupazione temporanea per altri 12 mesi dei terreni dove è stata costruita la rete anti cinghiali per il contenimento della Peste suina africana. Si tratta di 7 lotti: lotto 1 Olbicella-Abasse, lotto 2 Abasse-Acqui Terme, opere aggiuntive lotto 2 Abasse- Acqui Terme, lotto 3 Borghetto di Borbera – Mongiardino Ligure, lotto 4 Borghetto di Borbera-Novi Ligure, lotto 5 Acqui Terme-Pedrosa, lotto 6 Tiglieto-Mele, lotto 7bis Casella-Montoggio. L’installazione della barriera tra Piemonte e Liguria era costata 10 milioni di euro e l’obiettivo era ridurre gli spostamenti dei cinghiali verso i territori dove sono attivi i grandi allevamenti suini, come la provincia di Cuneo e l’Emilia Romagna. Il virus, nel primo caso, è arrivato oltre la barriera nel territorio cuneese con pochi casi, al contrario del territorio emiliano, dove è stata estesa la zona di restrizione II istituita in provincia di Alessandria sin da 2021.

La scorsa estate il commissario, che si avvale degli esperti del ministero della Salute, aveva valutato, in base all’andamento del virus, di togliere i 40 chilometri di rete nei lotti 3, 4 e 7 bis, con un costo stabilito in circa 1 milione di euro.

Aveva invece deciso di ripristinare la barriera, danneggiata dai cinghiali e dalla vegetazione, nel tratto tra Mele (Genova) a Predosa, che corrisponde ai lotti 1, 2, 5 e 6 e lungo 70 chilometri. Il costo, stabilito dalla Società di committenza della Regione (Scr), varia da 1 a 1,7 milioni di euro.

Soldi che al momento lo Stato non intende stanziare poichè i fondi sono destinati all’Emilia e alla Toscana, dove l’espansione della Psa fa più paura.

Per cui, tra Alessandria e Genova la barriera, che secondo il ministero avrebbe avuto un ruolo positivo nel contenimento, in particolare grazie agli abbattimenti dei cinghiali sul territorio alessandrino, resterà al suo posto per altri 12 mesi. Poi, si vedrà.