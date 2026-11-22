Inaugurata ieri a Carrosio, nei giardini del nuovo centro culturale, la panchina arancione donata dalla Tre Colli alla Consulta Giovanile del Comune.

Durante la cerimonia, Samuel Sorce, presidente della Consulta, ha affermato: “Oggi abbiamo voluto lasciare un segno concreto nel territorio. Questa panchina non è soltanto un elemento di arredo urbano, ma vuole essere un simbolo capace di ricordare ogni giorno l’importanza del rispetto, della libertà e della dignità di ogni persona. Come Consulta Giovanile crediamo che sia fondamentale sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, e trasformare le parole in gesti e impegni concreti”.

La mattinata è proseguita con molti interventi e con la consegna da parte della presidente dello Zonta Club Alessandria Nadia Biancato della targa celebrativa installata sulla panchina.

Presenti i Carabinieri di Voltaggio e vari sindaci e gli alunni delle elementari di Carrosio, delle medie di Gavi e Capriata, appartenenti all’Istituto comprensivo De Simoni, e dell’Istituto Ciampini-Boccardo di Novi Ligure. Durante la cerimonia è stato rivolto un ringraziamento speciale a Lorena Zermani, socia della Tre Colli, per aver creduto nell’iniziativa e averla sostenuta concretamente attraverso la donazione della panchina.

Sulla panchina è riportato anche il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, al quale possono rivolgersi le donne vittime di violenza e chiunque abbia bisogno di aiuto o informazioni.

“L’iniziativa – spiegano da Carrosio – rappresenta un importante momento di condivisione per Carrosio e per i Comuni del territorio: un simbolo destinato a rimanere nel tempo e a ricordare che la violenza non deve mai essere ignorata e che nessuno deve essere lasciato solo. Il messaggio che accompagna la nuova panchina arancione è chiaro: il rispetto non è un’opzione, ma un dovere. E il cambiamento deve partire da ciascuno di noi”.