I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 40enne, sorpreso a forzare i serbatoi di alcuni TIR in un’area di cantiere. L’uomo, munito di pompa idraulica, tubi, accetta e attrezzi atti allo scasso, è stato colto in flagranza mentre trafugava 100 litri di olio motore.

All’arrestato sono stati sequestrati l’autovettura e gli arnesi utilizzati per lo scasso; inoltre, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di tredici grammi di cocaina.

Le operazioni, estese anche all’abitazione dell’uomo, hanno permesso di rinvenire ulteriori 200 litri di gasolio, contenuti in dieci taniche, e altri 100 litri di olio motore.

A seguito della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.