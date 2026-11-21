Un nuovo tassello si aggiunge al patrimonio verde cittadino nel segno del ricordo e della condivisione. In occasione della “Giornata nazionale dell’Albero” — ricorrenza celebrata ogni 21 novembre per promuovere la tutela ambientale — l’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia aperta alla cittadinanza che si terrà domenica 22 novembre, alle 10, presso il Parco Euronovi di via Nino Bixio. Il momento centrale della mattinata sarà la messa a dimora di due nuovi alberi, un gesto concreto per dare continuità al progetto del “Bosco della Memoria”. L’iniziativa, nata da una proposta del consigliere Paolo Coscia (Movimento 5 Stelle) e approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, prosegue il percorso avviato esattamente un anno fa con le prime due piantumazioni. Per questa edizione la scelta è ricaduta su due esemplari di Carpinus betulus (carpino bianco), una specie selezionata per le sue spiccate qualità ecologiche: è infatti in grado di migliorare la fertilità del terreno e, grazie alla sua notevole capacità pollonifera, riesce a colonizzare con facilità anche i suoli più poveri.

L’obiettivo a lungo termine dell’Amministrazione è trasformare questa porzione del Parco Euronovi in un luogo vivo e partecipato. Secondo un regolamento attualmente in fase di definizione, l’area sarà presto aperta alle richieste dirette dei cittadini, che potranno scegliere di piantare un albero per celebrare un lieto evento, come una nascita, oppure per onorare la memoria di una persona cara scomparsa.

Il progetto si configura così come un modello di cittadinanza attiva basato sulla sinergia tra istituzioni e residenti: mentre i cittadini si faranno carico della piantumazione e della cura quotidiana degli esemplari, il Comune metterà a disposizione gli spazi e garantirà l’irrigazione necessaria. Un modo per far sì che il Bosco della Memoria non sia soltanto un nuovo polmone verde per Novi Ligure, ma un simbolo duraturo di legame tra generazioni e impegno civico.