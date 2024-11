Dalle stazioni di Novi Ligure o Serravalle Scrivia fino al borgo di Gavi. È possibile con il nuovo collegamento intermodale treno + Link del Regionale, effettuato con bus in collaborazione con Bus Company. Lo fa sapere Trenitalia. Prosegue anche in Piemonte l’impegno del Regionale di promuovere un turismo sempre più sostenibile valorizzando il patrimonio storico e culturale dei piccoli borghi italiani. È possibile acquistare in un’unica soluzione il biglietto treno + link digitando ‘Gavi’ come destinazione finale o di partenza su tutti i canali di Trenitalia. Si parte a bordo dei treni del Regionale fino alle stazioni di Novi Ligure o Serravalle Scrivia, da dove i passeggeri troveranno il collegamento in autobus per raggiungere l’affascinante borgo dell’alessandrino, famoso per il Forte, un tempo baluardo difensivo, oggi museo dalla vista spettacolare. Oltre che per i monumenti, Gavi è famosa per la sua tradizione enogastronomica, tra tutti il famoso Gavi, vino DOCG proveniente dal vitigno Cortese. “La soluzione treno + Link riduce la necessità di utilizzare mezzi privati, contribuisce alla diminuzione dell’impatto ambientale e promuove un modello di turismo sempre più responsabile. Tutti i canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con i collegamenti e gli orari dei bus”, fanno sapere le Ferrovie.