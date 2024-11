Al Teatro della Juta “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”

Prosegue domenica 10 novembre, “Non è Pirandello”, la rassegna di spettacoli 2024-2025 del Teatro della Juta di Arquata Scrivia e del Teatro Civico di Gavi. Domani sera, alle 21 sul paco del Teatro della Juta, la Compagnia “Les Moustaches” porterà in scena “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”.

Lo spettacolo, vincitore del Premio della Critica, Miglior Spettacolo e Premio Fersen, ha avuto un’ottima accoglienza anche dal pubblico, merito di una scrittura ispirata, attraverso cui il drammaturgo Alberto Fumagalli racconta la quotidianità ottusa e patriarcale di una famiglia contadina, regolata dal susseguirsi delle stagioni. Ma anche dalla progressiva voglia di emancipazione del secondogenito Ciccio, sognatore malgrado tutto. Non fosse altro per il suo desiderio di diventare ballerino (con tanto di tutù rosa, che alimenta il pregiudizio), nonostante la stazza imponente. Ciccio però ci insegna che nessun sogno è troppo grande: lui vuole danzare. In una provincia sperduta, Ciccio, con il suo corpo grasso e il suo sogno impacciato, vuole scappare da quel luogo che non ha mai sentito come casa. In tutù rosa, non smetterà mai di danzare, raccontandoci la sua vita così come la desidera. Per lui (e per lo spettatore con lui) l’impossibile diventa possibile.

I tre attori, Alberto Gandolfo, Damiano Spitaleri e Federico Bizzarri, condividono la scena in armonia. La loro fisicità rimane fortemente impressa. Il terzetto è abilissimo, anche per come affronta la lingua inventata con cui si esprimono i loro personaggi. Un comprensibile mix di espressioni arcaiche e dialettali, che contribuisce a definire il piccolo mondo – fuori dal tempo e dallo spazio – in cui agiscono.

Testo originale di Alberto Fumagalli. Regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli. Aiuto regia: Tommaso Ferrero. Costumi di Giulio Morini. Responsabile organizzativo: Pietro Morbelli. Foto di scena di Serena Pea.

“Non è Pirandello” è una coproduzione Les Moustaches, Società per Attori e Accademia Perduta Romagna Teatri. La stagione teatrale 2024-25 è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito.

Per Info: [email protected] – www.accademiadellajuta.it