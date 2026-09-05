Capanno in fiamme: bombole di gas esplose

Nella prima mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Arquata congiuntamente ai Vigili del Fuoco di Novi Ligure, sono intervenuti in località Vocemola a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un terreno agricolo destinato al pascolo. Le fiamme hanno completamente distrutto un capanno.

Sui social tante segnalazioni sulle esplosioni delle bombole presenti nel capanno.

Nel corso del sopralluogo, la pattuglia dei Carabinieri e i soccorritori hanno individuato e messo in sicurezza due bombole di gas, comunemente impiegate per la cottura dei cibi, evitando ulteriori pericoli.

Non si registrano feriti.