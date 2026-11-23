L’Arquata Volley ha cominciato il campionato di Prima Divisione ligure nel palazzetto di Vignole e lo proseguirà a Stazzano: a Vignole, secondo La Stampa del 17 novembre, le tariffe richieste dai gestori erano troppo alte. La squadra si allenava e giocava lì già da diversi anni, perché il palazzetto di Arquata, scrive lo stesso articolo, “non è utilizzabile da tempo” per le infiltrazioni dal tetto.

La società lavora soprattutto con le giovanili femminili: tra Minivolley, Under 12, Under 14 e Under 15 coinvolge circa un centinaio di giocatrici.

Il consigliere comunale Roberto Scifò, del gruppo “Noi per Arquata”, ha presentato un’interrogazione al sindaco. Chiede quali siano le cause delle infiltrazioni, quali zone del palazzetto siano interessate e quali danni ci siano stati. Chiede anche da quando l’amministrazione conosce il problema e a che punto sia il rifacimento della copertura, con le date di inizio e fine dei lavori.

Il rifacimento è scritto nel Documento unico di programmazione 2026-2028.

“I soldi ci sono e l’intervento è nel programma dell’Amministrazione, questo va riconosciuto – dichiara Scifò -. Però siamo a fine novembre, e un centinaio di ragazze di una società di Arquata continua a giocare in un altro paese. Le infiltrazioni non sono una novità. Per questo chiedo da quando il Comune ne è a conoscenza”.

“Un impianto che si sistema solo quando non si può più usare costa di più, e intanto le società se ne vanno – aggiunge -. Lo sport dei ragazzi va trattato come un investimento. Una società che allena bambine dal Minivolley in su affianca la scuola e la famiglia: lì si imparano le regole e si impara a perdere. Il minimo è che possa farlo nel suo paese”.