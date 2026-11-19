Nel Nuovo Centro Culturale di Carrosio sabato 21 novembre, dalle 9, una mattinata di sensibilizzazione, testimonianze e confronto sul tema della violenza sulle donne.

La Consulta giovanile del Comune organizza l’evento “Insieme contro la violenza“, patrocinato dal Comune e dall’Unione montana Val Lemme con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza su un tema che riguarda l’intera società. A spiegare le motivazioni che hanno portato alla realizzazione dell’iniziativa è il presidente della Consulta, Samuel Sorce: “Abbiamo deciso di organizzare questo evento di sensibilizzazione perché crediamo fermamente che noi giovani siamo il futuro e che proprio da noi debba partire un cambiamento culturale. Non possiamo limitarci a parlare di violenza sulle donne soltanto in occasione di ricorrenze particolari: dobbiamo affrontare questo tema ogni giorno, promuovendo il rispetto, l’educazione e la consapevolezza. Come Consulta giovanile sentiamo la responsabilità di dare un segnale concreto alla nostra comunità creando un momento di incontro e confronto tra istituzioni, associazioni, scuole e cittadini. Vogliamo coinvolgere soprattutto i ragazzi e le ragazze, perché imparare fin da giovani il valore del rispetto reciproco è fondamentale per costruire relazioni sane e una società senza violenza”.

“Abbiamo voluto – aggiunge Sorce – dare spazio anche alle testimonianze e alle competenze di chi ogni giorno lavora per aiutare le donne vittime di violenza. Ringraziamo tutte le persone, le associazioni, le scuole e le realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e che hanno creduto nel nostro progetto”.

La Panchina della speranza sarà inoltre un simbolo che resterà sul territorio, per ricordare a tutti che la violenza non deve mai essere accettata e che nessuna donna deve sentirsi sola”.

Dopo i saluti del sindaco Corrado Guglielmino e di Sorce, seguiranno gli interventi delle volontarie del Centro antiviolenza Me.de.a di Alessandria, di Nadia Biancato, presidente dell’associazione Zonta Club di Alessandria, di Graziano Balbi, psicologo e psicoterapeuta, e di Francesca De Franchi, allenatrice del Carrosio Calcio.

Spazio anche al mondo della scuola, con la presentazione degli elaborati realizzati dagli istituti del territorio: il De Simoni di Gavi con la partecipazione delle scuole primarie di Carrosio, le scuole secondarie di primo grado di Gavi e Capriata e Il Ciampini Boccardo di Novi Ligure.

Uno dei momenti più significativi della mattinata sarà l’inaugurazione della Panchina della speranza, collocata nei nuovi giardini del Centro Culturale e donata dall’azienda Tre colli, un simbolo destinato a rimanere sul territorio e a mantenere viva l’attenzione su un tema che non può essere dimenticato.

“Il messaggio che parte da Carrosio – dicono gli organizzatori – è chiaro: combattere la violenza sulle donne è una responsabilità di tutti e il cambiamento deve cominciare proprio dalle nuove generazioni”.