Cantieri deserti, materiali e attrezzature abbandonati, aree sconvolte dai lavori in cui la vegetazione sta lentamente riprendendo spazio. Un territorio trasformato e compromesso da quindici anni di cantieri, per un’opera che continua a non essere completata, i cui costi continuano a crescere e la cui utilità non è mai stata dimostrata. È questo il desolante quadro che emerge dal sopralluogo nei cantieri alessandrini del Terzo Valico che Eugenio Spineto, segretario provinciale di Sinistra Italiana, e la consigliera regionale di AVS Alice Ravinale hanno effettuato ieri, 17 novembre. Il costo ufficiale dell’opera ha raggiunto i 13,7 miliardi di euro, interamente a carico dello Stato, a seguito della richiesta degli ulteriori 3 miliardi di Euro da parte di Webuild e dei 2,45 già messi in finanziaria. I lavori, partiti nel 2012, avrebbero dovuto concludersi nel 2022. La scadenza è stata spostata più volte e oggi si parla del 2028, benché i finanziamenti stanziati dalla legge bilancio arrivino fino al 2030. “Ci dicevano che eravamo quelli del no- dichiara Spineto- che non capivamo il progresso e che il Terzo Valico avrebbe portato il futuro. Sono passati vent’anni e oggi quel futuro è ancora lontano, mentre il conto continua a crescere. ”Nel frattempo, il contenzioso tra Cociv e RFI tiene bloccate le attività e mette a rischio anche l’occupazione. La tutela di chi lavora, però, non può essere usata per sottrarsi alla discussione sulle responsabilità e sulla sostenibilità di quest’opera”. “La Regione Piemonte non sta muovendo un dito rispetto al blocco dei cantieri – ha spiegato Ravinale, che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione in merito- A fronte di una situazione che coinvolge direttamente i territori piemontesi, non emerge un’iniziativa concreta della Regione per affrontare le criticità e pretendere risposte”. Eppure le conseguenze sono qui. Sono nei cantieri che hanno segnato il paesaggio, nel consumo di suolo, nella viabilità stravolta, nei problemi legati agli scavi e alle rocce amiantifere, nei rischi ambientali e sanitari che abbiamo denunciato per anni. Il Terzo Valico è un progetto che accumula ritardi, problemi e che continua a fare danni sul territorio. “Noi continuiamo a dirlo – concludono Spineto e Ravinale -: il Terzo Valico è stato presentato come una promessa di progresso, ma per le comunità che vivono lungo il suo tracciato ha significato soprattutto anni di cantieri e un prezzo ambientale, sociale ed economico enorme. Che oggi costa 2,45 miliardi più del previsto a tutti e tutte noi.“