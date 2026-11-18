Stato della procedura: archiviato. Recita così l’ultimo aggiornamento della procedura del progetto eolico “Monte Giarolo”, 20 mastodontiche torri eoliche con una potenza di 124 MW, nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrica Curone e Santa Margherita di Staffora.

I crinali dei monti tra Val Borbera, Val Curone e Valle Staffora, tra Piemonte e Lombardia, sono dunque salvi dopo il deposito del progetto da parte della 15 Più Energia di Brescia nel 2023 presso il ministero dell’Ambiente. Proprio dal sito internet del ministero risulta per l’appunto che la procedura di valutazione di impatto ambientale è stata archiviata dopo l’enorme mole di osservazioni contrarie arrivate da cittadini, associazioni, comitati ed enti locali. Il mese scorso il ministero della Cultura aveva di fatto bocciato l’intervento definendolo “non compatibile” soprattutto per il pesante impatto paesaggistico e ambientale sui bellissimi crinali appenninici.