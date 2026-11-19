Bambini senza pediatri e anziani e disabili senza pannoloni. Il quadro della sanità regionale è sempre più fosco, nonostante le ampie rassicurazioni dell’amministrazione di centrodestra.

“In Piemonte oltre 94mila bambini non sono seguiti da un pediatra”: a segnalarlo in un’audizione della Quarta Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Luigi Icardi, sono stati i rappresentanti del Cipes (Centro d’iniziativa per la promozione della salute e l’educazione sanitaria) e dei Comitati “Famiglie Novara” e “Genitori montani disagiati” della Valle di Susa.

“Secondo i dati forniti dalla fondazione Gimbe – hanno spiegato – in tutta la regione ci sono 323 pediatri di libera scelta. Ne mancano 109 e altri 45 andranno in pensione entro il 2029. E non tutti i nuovi pediatri scelgono di lavorare sul territorio: molti preferiscono l’ospedale o il privato. Il problema, quindi, non è solo quanti pediatri si formano, ma quanti la Regione riesce a trattenere e a far lavorare nel pubblico come pediatri di libera scelta”.

In questo quadro, gli auditi hanno espresso preoccupazione per la chiusura dei Punti di Assistenza Pediatrica Territoriale (Papt), gli ambulatori pediatrici ad accesso programmato gestiti in collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta (Pls) e le Asl locali per offrire un servizio di cure il sabato mattina, e per i tempi di attuazione delle nuove reti territoriali per le cure primarie pediatriche, cioè aggregazioni funzionali territoriali e Case della Comunità.

Nell’audizione successiva, il segretario regionale della Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri), Giuseppe Palena, ha spiegato che “per i Papt non esisteva un fondo specifico, l’erogazione dei servizi dipendeva dalla libera volontà dei pediatri di aderire. Rispetto alle Aft, invece, il Piemonte è stata la prima regione a pensare di istituirle, l’obiettivo è fornire delle proiezioni di salute del territorio attraverso progetti su prevenzione, vaccinazioni, cura delle cronicità, accessi impropri in ospedale”.