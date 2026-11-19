Bambini senza pediatri e anziani e disabili senza pannoloni. Il quadro della sanità regionale è sempre più fosco, nonostante le ampie rassicurazioni dell’amministrazione di centrodestra.
“In Piemonte oltre 94mila bambini non sono seguiti da un pediatra”: a segnalarlo in un’audizione della Quarta Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Luigi Icardi, sono stati i rappresentanti del Cipes (Centro d’iniziativa per la promozione della salute e l’educazione sanitaria) e dei Comitati “Famiglie Novara” e “Genitori montani disagiati” della Valle di Susa.
“Secondo i dati forniti dalla fondazione Gimbe – hanno spiegato – in tutta la regione ci sono 323 pediatri di libera scelta. Ne mancano 109 e altri 45 andranno in pensione entro il 2029. E non tutti i nuovi pediatri scelgono di lavorare sul territorio: molti preferiscono l’ospedale o il privato. Il problema, quindi, non è solo quanti pediatri si formano, ma quanti la Regione riesce a trattenere e a far lavorare nel pubblico come pediatri di libera scelta”.
In questo quadro, gli auditi hanno espresso preoccupazione per la chiusura dei Punti di Assistenza Pediatrica Territoriale (Papt), gli ambulatori pediatrici ad accesso programmato gestiti in collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta (Pls) e le Asl locali per offrire un servizio di cure il sabato mattina, e per i tempi di attuazione delle nuove reti territoriali per le cure primarie pediatriche, cioè aggregazioni funzionali territoriali e Case della Comunità.
Nell’audizione successiva, il segretario regionale della Fimp (Federazione Italiana Medici Pediatri), Giuseppe Palena, ha spiegato che “per i Papt non esisteva un fondo specifico, l’erogazione dei servizi dipendeva dalla libera volontà dei pediatri di aderire. Rispetto alle Aft, invece, il Piemonte è stata la prima regione a pensare di istituirle, l’obiettivo è fornire delle proiezioni di salute del territorio attraverso progetti su prevenzione, vaccinazioni, cura delle cronicità, accessi impropri in ospedale”.
Capitolo pannoloni. I ritardi nella consegna segnalati nei mesi scorsi, nonostante il tentativo della Regione di risolvere la situazione assegnando ad altra ditta la consegna, restano. Il consigliere regionale Pasquale Coluccio (M5s) ha scritto all’assessore alla Sanità, al direttore della Direzione Sanità della Regione Piemonte e al direttore sanitario dell’ASL di Alessandria “per chiedere interventi urgenti sui ritardi ricorrenti nella consegna di pannoloni e ausili per l’incontinenza alle case di riposo del Novese.
Come ampiamente ribadito in questi ultimi mesi, ci sono state segnalate consegne che slittano e strutture costrette a far fronte alla carenza. In alcuni casi sono le famiglie degli ospiti a comprare di tasca propria ciò che il servizio pubblico dovrebbe garantire. Parliamo di anziani spesso non autosufficienti, per i quali questi ausili sono indispensabili per l’igiene quotidiana e per un’assistenza dignitosa“.
Già a marzo la Giunta Cirio, aggiunge Coluccio, “si era detta pienamente consapevole dei gravi disservizi. Ad agosto, dopo quasi sei mesi, era arrivato il canale straordinario di distribuzione tramite le farmacia. Una misura tampone, temporanea, nell’attesa che il servizio tornasse a regime. Purtroppo, però, i ritardi continuano a colpire le strutture per anziani. Ho chiesto formalmente di verificare quali strutture siano interessate, da quanto tempo e per quali cause, di comunicare le date di consegna, di assicurare forniture temporanee dove le scorte sono esaurite e di indicare le misure per garantire la regolarità del servizio. Serve anche un recapito a cui le case di riposo possano segnalare subito le carenze“.