Sarà la testimonianza diretta di chi ha vissuto sulla propria pelle una delle ferite più profonde della storia repubblicana ad aprire la settima edizione del progetto «Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie». Giovedì 26 novembre alle 20.45, la sala conferenze della Biblioteca Civica di via Marconi 66 a Novi Ligure, ospiterà Brizio Montinaro, fratello di Antonio, il caposcorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è promossa dal Comune di Novi Ligure insieme al presidio locale di Libera «Domenico Petruzzelli» e all’Istituto di Istruzione Superiore «Ciampini-Boccardo». Proprio agli studenti dell’istituto superiore sarà dedicato il secondo momento della visita: nella mattinata di venerdì 27 novembre, sempre negli spazi della biblioteca, Brizio Montinaro dialogherà con i ragazzi per trasformare la memoria storica in uno strumento di cittadinanza attiva.

Il 23 maggio 1992, lungo l’autostrada tra Punta Raisi e Palermo, l’esplosione che tolse la vita al giudice Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo investì in pieno la Fiat Croma che apriva il corteo. A bordo c’era Antonio Montinaro, 29 anni, originario di Calimera (Lecce), insieme ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo. Attraverso le parole del fratello Brizio, l’incontro novese intende restituire il ritratto umano del giovane poliziotto prima ancora che del servitore dello Stato: gli affetti, le scelte di vita, il senso del dovere e il coraggio quotidiano. Un modo per accendere i riflettori su quei numerosi uomini e donne delle forze dell’ordine che, pur avendo pagato con la vita la difesa delle istituzioni, sono rimasti talvolta in secondo piano nella narrazione collettiva dell’antimafia.

Dal 2020, il progetto novese porta in città magistrati, testimoni e familiari delle vittime innocenti. Anche per questa settima edizione il calendario dei prossimi mesi prevede nomi di primo piano dell’impegno civile e giudiziario: tra gli ospiti annunciati figurano il procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia, Giuseppe e Raffaella Fazio (genitori di Michele, ucciso per errore a Bari Vecchia), Alessio Cordaro (figlio di Lia Pipitone) e Luisa Impastato, nipote di Peppino.

La rassegna nasce da una fitta rete territoriale che coinvolge il Coordinamento provinciale di Libera Alessandria, l’associazione Parcival – impegnata nella gestione del bene confiscato Cascina Saetta – e l’Istituto Cooperazione Sviluppo ETS APS di Alessandria, estendendo i percorsi formativi anche alle realtà penitenziarie. L’appuntamento del 26 novembre rappresenta dunque il primo passo di un nuovo anno di confronto, con l’obiettivo di tradurre il ricordo delle vittime in responsabilità quotidiana per l’intera comunità.