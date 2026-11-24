“A un anno dalla dichiarazione di interesse pubblico, a che punto è la proposta di finanza di progetto per la casa di riposo di Gavi?“. La domanda la farà il consigliere regionale Pasquale Coluccio alla giunta della Regione in Consiglio regionale. L’esponente dei 5 Stelle torna sulla situazione della struttura di via Ospedale, autorizzata per 58 posti letto, chiusa dal 1° gennaio 2025 dopo l’abbandono da parte della cooperativa Codess Sociale di Padova per via del mancato intervento dell’Asl sulla messa in sicurezza dell’edificio, in particolare per il sistema anti incendio. Per rispettare la legge, nella struttura erano presenti vigili del fuoco 24 ore su 24 altrimenti avrebbe dovuto chiudere. Così, Gavi ha visto il trasferimento degli anziani ospiti e ha perso 35 posti di lavoro.

Rispondendo all’interrogazione presentata il 10 dicembre 2024, ricorda Coluccio, la Giunta regionale aveva annunciato una gara comprensiva della manutenzione straordinaria per riportare la capienza a 58 ospiti. Esito? Negativo.

Circa un anno dopo, rispondendo all’interrogazione del 18 novembre 2025, la Regione ha riferito che l’Asl Al “non dispone di risorse economiche per poter affrontare in proprio gli interventi e non può neppure programmarli nel medio periodo“, indicando la proposta degli operatori privati come “unica soluzione reale per riattivare il presidio”. Nella stessa risposta la Giunta ha riferito che con nota del 14 novembre 2025 l’Asl Al ha confermato la sussistenza di un interesse pubblico all’elaborazione di una proposta definitiva su iniziativa di parte, riservandosi di richiedere l’integrazione della documentazione. C’era, in sostanza, la proposta di un privato, cioè la Casa di cura Villa Montallegro di Genova ma, come aveva successivamente spiegato la società, per gli interventi per adeguare la struttura non sono dal punto di vista della sicurezza, servirebbero fondi ingenti che rischiano di pesare eccessivamente. Infatti, tutto è rimasto fermo e, come ricorda Coluccio, il sindaco Carlo Massa la scorsa settimana ha dichiarato dalla Regione e dall’Asl, “c’è stato solo silenzio“.