C’è un filo sottile, eppure tenace, che lega il rito domestico del gioco natalizio alla rigorosa filologia d’archivio: è il filo della memoria civica, quella trama invisibile che trasforma un agglomerato urbano in una comunità consapevole delle proprie radici. A Novi Ligure, questo legame trova quest’anno una sintesi felice nelle iniziative promosse dalla Società Storica del Novese per il Natale 2026, un doppio binario che accosta la leggerezza della convivialità festiva alla gravitas della ricerca storiografica. Sulla scia del favore incontrato lo scorso anno dal Gioco di Novi, l’associazione torna a scommettere sulla dimensione ludica come veicolo di divulgazione. Nasce così la Tombola di Novi, che sarà svelata alla cittadinanza giovedì 26 novembre, alle 18.00, nell’ottocentesco foyer del Teatro Romualdo Marenco.

L’operazione compie una significativa traslazione simbolica: l’arcaico e onirico immaginario della smorfia tradizionale cede il passo alla topografia sentimentale e monumentale della città. Le novanta caselle del tabellone diventano altrettante stazioni di un itinerario nella storia novese, popolato da architetture, scorci identitari e figure tutelari. A sottrarre il gioco al rischio della mera nostalgia provvede un apparato didattico allegato alla confezione: unè vademecum che, attraverso aneddoti e note storiche, restituisce spessore a ciascun numero estratto, trasformando il focolare domestico in un piccolo laboratorio di storia patria accessibile a ogni generazione. «Visto l’affetto con cui la cittadinanza ha accolto il Gioco di Novi lo scorso anno, abbiamo voluto regalare ai novesi un nuovo passatempo sotto l’albero per tramandare la nostra storia in modo semplice e divertente», spiega Enzo De Cicco, ideatore dell’iniziativa e presidente della Società Storica del Novese.

Ma se la tombola guarda alla diffusione capillare e intergenerazionale del sapere cittadino, la seconda proposta natalizia dell’associazione si rivolge agli studiosi e agli amanti della storia patria con il passo solenne della grande editoria erudita. In vista delle festività – in attesa di una presentazione dedicata – vede infatti la luce l’imponente volume sugli Statuti di Novi del 1447, curato da Daniele Calcagno con la collaborazione di Marina Cavana e Andrea Scotto. Nata dal fortunato ritrovamento del manoscritto originale, l’opera non si limita alla pur preziosa trascrizione delle norme che la Repubblica di Genova concesse a Novi alla metà del XV secolo. Attraverso l’analisi del dettato giuridico, il volume apre uno squarcio vivido sulla vita quotidiana, sulle consuetudini mercantili e sull’organizzazione sociale del borgo tardo-medievale. A completare l’architettura del libro, infine, è stata inclusa la riedizione aggiornata degli Statuti del 1535 (già editi nel 1976), offrendo così agli studiosi una visione sinottica sull’evoluzione istituzionale della città nell’arco di quasi un secolo.

«Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l’uscita del volume sugli Statuti del 1447», sottolinea De Cicco. «È un’opera monumentale, frutto di un’attenta ricerca archivistica, che rappresenta un traguardo fondamentale per la cultura e la memoria della nostra comunità». Tra il tintinnio dei fagioli sul cartone e il fruscio delle carte d’archivio, Novi Ligure si prepara dunque a celebrare il Natale interrogando il proprio passato.