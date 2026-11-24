Un dialogo inedito tra le note del Novecento e le strategie economiche del futuro. È questo il filo conduttore del prossimo appuntamento della rassegna concertistica invernale Musicanovi, in programma venerdì 27 novembre alle 21 all’Auditorium “Alfredo Casella” (in via G. Verdi 37, all’interno delle ex caserme e sede dell’omonimo Istituto musicale). La serata, intitolata “Armonie di valore, accordare il futuro finanziario”, si presenta come una performance narrativo-musicale pensata per esplorare il domani attraverso due linguaggi solo in apparenza distanti. A introdurre l’evento sarà il suo ideatore, Daniele Cevasco, Wealth Advisory Partner di BNL BNP Paribas, che guiderà il pubblico alla scoperta di quello che si appresta a diventare il nuovo paradigma economico e tecnologico della nostra quotidianità: l’Intelligenza Artificiale. Durante l’incontro interverrà Tommaso Farina, della società di investimenti Janus Henderson Investors, per analizzare l’evoluzione dell’IA: da tecnologia quasi fantascientifica a realtà concreta. Il dibattito affronterà il passaggio cruciale del focus da chi sviluppa questa tecnologia a chi la utilizzerà, fornendo spunti utili per comprendere come orientarsi e investire in modo consapevole in questo settore.

Ad alternarsi alle riflessioni finanziarie sarà la musica dal vivo del Duo Novecento, formato da due strumentisti dell’Orchestra Classica di Alessandria: l’eclettico polistrumentista vercellese Giuseppe Canone (sassofoni, clarinetto e fisarmonica) e Ilaria Schettini al pianoforte. Il programma spazierà tra le sonorità del tango, del jazz, delle colonne sonore e della musica americana e brasiliana del secolo scorso, con brani di maestri quali Astor Piazzolla, Richard Galliano, Pedro Iturralde, George Gershwin ed Ennio Morricone. Entrambi i musicisti vantano profili di spicco nel panorama concertistico. Giuseppe Canone, diplomato in clarinetto al Conservatorio di Novara con laurea in sassofono, è primo clarinetto solista dell’Orchestra Classica di Alessandria e vanta un’intensa attività internazionale e discografica. Ilaria Schettini, diplomata al Conservatorio di Torino e perfezionatasi all’École Normale de Musique “Alfred Cortot” di Parigi e al Mozarteum di Salisburgo, collabora stabilmente con prestigiose realtà sinfoniche, tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’Amministrazione comunale, della Fondazione Cral di Alessandria, della Fondazione Crt di Torino e rientra nell’ambito della rassegna “Orchestra in Provincia… e non solo!”.

L’ingresso alla serata è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347 6564474 o scrivere all’indirizzo email [email protected].