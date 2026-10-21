Dal Barocco a Hollywood: al Lavagnino Film Festival tra Bach, Jazz e West Side Story

Un ponte ideale tra il rigore formale del Settecento, le sincopi travolgenti del jazz e le partiture immortali del cinema. Giovedì 22 ottobre, alle 21, l’Auditorium “Alfredo Casella” di Novi Ligure (via Verdi 27, interno ex Caserma Giorgi) accoglierà il terzo appuntamento del Lavagnino Film Festival “Music & Cinema”, organizzato in sinergia con la rassegna Musicanovi. La serata, intitolata “Dal barocco al jazz passando per il cinema”, esplorerà quel filo sottile ma tenace che unisce il contrappunto classico all’improvvisazione contemporanea. Al centro del programma spiccano le riletture in chiave swing e jazzistica dei capolavori di Johann Sebastian Bach, affiancate dalla celebre Suite n. 1 di Claude Bolling, figura cardine del crossover transalpino e storico collaboratore di mostri sacri come Duke Ellington e Django Reinhardt. A suggellare il connubio con il grande schermo e il teatro musicale sarà infine un omaggio a Leonard Bernstein, con un appassionato medley da West Side Story, capolavoro in cui il jazz rivendica tutta la sua potenza drammatica.

A dar vita a questa partitura poliedrica sarà una formazione di altissimo profilo:

Giuseppe Nova (Flauto): formatosi alla celebre scuola di Maxence Larrieu al Conservatorio di Lione e lanciato dal debutto con l’Orchestra Sinfonica della Rai, Nova è un virtuoso di fama internazionale con all’attivo concerti da solista insieme a oltre 50 orchestre tra Europa, Stati Uniti e Asia.

formatosi alla celebre scuola di Maxence Larrieu al Conservatorio di Lione e lanciato dal debutto con l’Orchestra Sinfonica della Rai, Nova è un virtuoso di fama internazionale con all’attivo concerti da solista insieme a oltre 50 orchestre tra Europa, Stati Uniti e Asia. Giorgio Boffa (Contrabbasso): musicista eclettico, laureato con il massimo dei voti, spazia con naturalezza dal jazz all’avanguardia contemporanea; vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fabrizio Bosso e Arturo Brachetti, oltre a numerose presenze in programmi televisivi e radiofonici (Rai 2, Radio Deejay, MTV).

musicista eclettico, laureato con il massimo dei voti, spazia con naturalezza dal jazz all’avanguardia contemporanea; vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fabrizio Bosso e Arturo Brachetti, oltre a numerose presenze in programmi televisivi e radiofonici (Rai 2, Radio Deejay, MTV). Giovanni Scotta (Pianoforte): percorso d’eccellenza culminato con la lode in pianoforte classico e jazz, seguito dal perfezionamento newyorkese con leggende quali Barry Harris e Kevin Hays; nella sua carriera figurano palchi internazionali e collaborazioni con artisti come Gian Maria Testa e Riccardo Zegna.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Novi Ligure, Film Commission Torino Piemonte e Alexala, con il sostegno della Fondazione CRAL di Alessandria, della Fondazione CRT di Torino e di tutti gli sponsor coinvolti.

Contatti e prenotazioni: [email protected] | Tel. 347 6564474