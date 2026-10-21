“Sul Terzo valico la Regione pretenda da governo, RFI e COCIV un quadro certo su lavori, occupazione e compensazioni”. E’ la richiesta del consigliere regionale Pasquale Coluccio (M5s) alla giunta della Regione dopo le risposte tutt’altro che rassicuranti arrivate ieri in Consiglio regionale.

Da una settimana nei cantieri del Terzo valico di Radimero (Arquata) e Val Lemme (Voltaggio) i lavori di scavo potrebbero fermarsi dopo che 300 operai, di cui la metà a zero ore, sono stati messi in cassa integrazione da Seli Overseas, l’impresa alla quale il Cociv-Webuild ha fatto sapere di non avere più soldi. A luglio Webuild aveva chiesto al governo altri 3 miliardi di euro dopo i 2,2 miliardi ottenuti negli ultimi anni, cifre che fanno superare la quota di 10 miliardi prevista.

Coluccio aveva chiesto quali garanzie abbia ottenuto la Regione “affinché la crisi finanziaria del consorzio COCIV e la sospensione di alcune lavorazioni non compromettano le opere compensative promesse al territorio alessandrino. Parliamo di interventi che i cittadini aspettano da anni, a partire dalla messa in sicurezza dell’incrocio presso il casello A7 di Vignole Borbera: previsto da vent’anni, ha ancora bisogno di circa 1,3 milioni di euro per completare la copertura finanziaria”. In questo caso, secondo quanto dichiarato nei mesi scorsi dal commissario del Terzo valico Mauceri, la palla sarebbe passata ad Autostrade per l’Italia (Aspi), che dovrebbe realizzare l’opera e trovare i soldi mancanti. Nelle condizioni in cui si trova attualmente il Cociv ci sono però dubbi sul fatto che i soldi disponibili per il casello, 2 milioni, non vengano a mancare.

Sull’andamento dei lavori, Coluccio ricorda che nella risposta, “la Giunta ha riferito che, secondo RFI, gli scavi hanno raggiunto circa il 97% e il loro completamento è previsto nel 2027. Una scadenza che riguarda gli scavi, non l’entrata in servizio della linea. RFI sostiene inoltre di aver rispettato i propri obblighi contrattuali e di aver chiesto a COCIV di garantire la prosecuzione dei lavori”.

Sulle compensazioni, “la Regione riporta che la sospensione di alcune attività di scavo non incide sugli interventi di competenza dei Comuni previsti dal Progetto condiviso di sviluppo del territorio. Una rassicurazione che non chiarisce però tempi e copertura delle risorse mancanti per l’incrocio di Vignole Borbera, sul quale non è arrivata una risposta specifica”.

Anche per i lavoratori vengono richiamati il confronto con i sindacati e la necessità di salvaguardare l’occupazione. Servono però, sostiene il consigliere regionale, “impegni concreti sulla ripresa delle attività e sulla tutela di chi rischia di pagare il prezzo di questa crisi. Il territorio ha già sopportato anni di ritardi e disagi. La Regione pretenda da Governo, RFI e COCIV un quadro certo su lavori, occupazione e compensazioni. Continueremo a chiedere risposte puntuali, soprattutto sugli interventi rimasti ancora senza una soluzione”.