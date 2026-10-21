“Perdiamo una grande persona, con una levatura piuttosto rara“. Così Mario Bavastro, storico esponente del circolo Val Lemme di Legambiente, ricorda Antonello Brunetti, scomparso ieri a 82 anni, ex insegnante e soprattutto storico e ambientalista di Castelnuovo Scrivia. Già amministratore comunale nel suo paese, negli anni ’90 fu uno dei primi a lanciare l’allarme su quello che all’epoca si chiamava ancora il Supertreno tra Milano e Genova, e che era, negli annunci iniziali, dedicato al trasporto passeggeri e sostenuto da un altro castelnovese, l’imprenditore Marcellino Gavio. Quello che poi, come per magia, è diventato più tardi il Terzo valico dei Giovi, dedicato alle merci e accorciato da Genova a Tortona, negli anni ’90 era spacciato da un noto politico alessandrino come il mezzo con cui i genovesi sarebbero potuti andare al Teatro alla Scala di Milano in un’ora. Balle poi messe in soffitta, che Brunetti, insieme a pochi altri come Renato Milano, fu un grado di riconoscere come tali.

“Antonello – aggiunge Bavastro – ha saputo vedere lontano. Sul Terzo valico da subito aveva capito quale fosse il vero scopo dell’opera, come sta emergendo adesso, cioè una macchina per far soldi ai danni della collettività. Infatti, il motto iniziale di chi opponeva al valico era “un lusso per pochi, un danno per molti”. Parole basate sui numeri: Brunetti, insieme a Stefano Lenzi, aveva “fatto i conti” sull’opera, facendo emergere le lacune, contrariamente all’analisi costi-benefici di appena 12 pagine scritta dal Cociv per giustificare la fattibilità del Terzo valico”.

Brunetti nel 2004 fu trai promotori dell’Associazione Amici delle Ferrovie e dell’Ambiente (Afa), che promosse i ricorsi contro la tratta ferroviaria raccogliendo i fondi tra cittadini e associazioni.

Fu denunciato dal Cociv per diffamazione. In un articolo pubblicato sul web aveva parlato di “rete tangentizia” a proposito della Grande opera. L’autore della denuncia fu Michele Longo, all’epoca presidente del Cociv. “In tribunale ad Alessandria, nell’ultima udienza – spiega Bavastro – aspettavamo l’arrivo del querelante che però non si presentò: era stato arrestato per tangenti, proprio quelle denunciate da Antonello“. Il Cociv, alla fine, ritirò la querela, quando alla guida c’era un commissario, dopo gli arresti della dirigenza avvenuti nel 2016.

Brunetti, conclude l’esponente di Legambiente, “non ha mai avuto paura, per me e per molti altri è stato un grande maestro e personalmente anche un amico. Avevamo molti interessi in comune. Lui ha dedicato tanta parte della vita alla sua terra. Mancherà a tante persone“.