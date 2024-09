E’ Maria Paola Bava la nuova presidente del Lions Club Valli Borbera e Spinti.

Cambio al vertice del Lions Club Borghetto Valli Borbera e Spinti. Alla presidente uscente Claudia Poggio subentra un’altra figura femminile: la dottoressa Maria Paola Bava. La nomina sarà ufficializzata il 20 settembre prossimo a Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure, in occasione dell’inaugurazione nuovo anno lionistico 24/25. Il nuovo consiglio direttivo del Club, presieduto da Maria Paola Bava, avrà come segretario Enrico Belgini, come tesoriere Pier Paolo Piazzale e come cerimoniere Giacomo Luigi Pucci.

L’anno lionistico vedrà il Club impegnato in numerosi service sia a livello nazionale sia internazionale ma, naturalmente, l’impegno sarà principalmente incentrato su iniziative e progetti da realizzare sul territorio di competenza del Club. Tra i progetti troviamo l’acquisto un defibrillatore semiautomatico che sarà donato al Circolo “La Baracca” di Vigo, sede di “Estate ragazzi “. In collaborazione con i Club Lions della zona: Novi, Gavi, Ovada, Pozzolo e Mornese, sarà acquistato uno strumento per la cura del Parkinson che sarà donato all’ospedale di Novi Ligure, in uso al reparto di Neurologia e, sempre con l’ausilio degli altri Club, c’è il progetto per il rifacimento del bagno situato presso il bar/circolo di Piuzzo, utilizzato dai ragazzi che soggiornano al rifugio Pineta.

In collaborazione con il CAI di Novi Ligure sarà completata la mappa della Val Borbera, dove saranno messi in evidenza oltre ai vari sentieri, anche le diverse strutture ricettive presenti sul territorio. Inotre, il Club ha dato l’adesione a “Un poster per la Pace” che vedrà la partecipazione attiva degli studenti delle scuole medie di Arquata, Vignole e Rocchetta; mentre in collaborazione con le scuole elementari della valle il Club aderisce al service “Agenti Pulenti”.

E’ in calendario per domenica 15 settembre la passeggiata che collega due importanti luoghi di culto valligiani: il Santuario della Madonna della Neve di Borghetto con il Santuario di Montespineto di Vignole Borbera dove, si svolgerà un pranzo di beneficenza i cui proventi saranno impiegati per la realizzazione dei service in programma.