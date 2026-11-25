A sei anni dallo stop alle attività, nel 2027 dovrebbe riprendere l’attività di bonifica e messa in sicurezza nell’ex Ecolibarna, a Serravalle Scrivia. In tutto questo tempo sono numerose le sostanze inquinanti presenti nel sito che superano i livelli di soglia di contaminazione, come aveva rivelato l’Arpa: ferro e manganese per migliaia di microgrammi/litro e il dicloropropano con valori anche di 10 volte superiori ai valori soglia. Il benzene ha mostrato concentrazioni non conformi in un punto di rilevazione in modo persistente e il tetracloroetilene, con valori oscillanti. Sostanze, alcune cancerogene, che rischiano di finire nello Scrivia attraverso il rio Negraro se la bonifica non sarà completata.

La ripresa delle attività avverrà grazie all’approvazione, da parte di Comune, Provincia, Regione e ministero dell’Ambiente, del rinnovo dell’accordo di programma del 2015, scaduto nel 2022 e mai rinnovato dopo che l’anno prima erano finiti i fondi. Torneranno quindi utilizzabili i 2,9 milioni che erano nel bilancio della Regione dal 2023 ma mai spesi dalla Provincia poiché mancava il rinnovo dell’intesa tra gli enti.

L’amministrazione regionale ieri ha annunciato l’approvazione dell’accordo nel quale sono indicati 3,3 milioni di euro, che corrispondono ai 2,9 milioni ai quali si aggiungono 418 mila euro stanziati dalla Provincia. La cifra dovrà essere spesa nei prossimi tre anni, entro il 2029, in particolare per la bonifica e la messa in sicurezza per (2,1 milioni di euro) dell’ex stabilimento e delle acque sotterranee contaminate nel rione Fabbricone, e per un monitoraggio ambientale approfondito su tutta l’area del Sito di interesse nazionale, dall’ex stabilimento fino al torrente Scrivia, unitamente alla gestione degli impianti esistenti (1,2 milioni di euro).

La Regione a inizio anno aveva previsto la ripresa dei lavori nel 2027 ma prima si dovrà attendere la firma dell’accordo da parte di tutti e poi la validazione del provvedimento da parte della Corte dei conti. Solo dopo la Provincia potrà partire con l’incarico dei nuovi monitoraggi e degli studi in base ai quali si potrà capire cosa c’è ancora da fare dopo il primo lotto di lavori, concluso tra il 2002 e il 2021, e soprattutto quanto soldi serviranno ancora. Senz’altro si dovrà intervenire sul rio Negraro con lavori più costosi rispetto al passato. Nei mesi scorsi è emerso che mancherebbero all’appello circa 10 milioni di euro.

Intanto, da 40 anni gli abitanti del Fabbricone non possono utilizzare i pozzi irrigui, chiusi da un’ordinanza risalente agli anni ’80. In tutto il Sito di interesse nazionale, 70 ettari, il sesto rapporto dello Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento (S.e.n.t.i.e.r.i), finanziato dal Ministero della Salute, ha raccomandato di aggiornare gli studi sulle malattie, in particolare per i tumori al colon retto e per le malattie respiratorie.