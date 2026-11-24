Un viaggio emotivo che attraversa il dolore intimo del sacro per approdare all’energia travolgente della tradizione andalusa. Domenica 29 novembre, alle 21, il Teatro Marenco ospiterà “Note di Danza”, decimo appuntamento stagionale del Novimusica Festival. L’evento, organizzato dall’Associazione Novimusica e Cultura in collaborazione con il Centro Danza di Roberta Borello, propone una serata divisa in due atti distinti in cui il movimento diventa strumento per raccontare l’invisibile. L’apertura della serata è affidata alla suggestione contemporanea della compagnia Lost Movement con Stabat Mater. La coreografia, firmata da Nicolò Abbattista e Christian Consalvo, prende le mosse dal celebre canto liturgico attribuito a Jacopone da Todi: «Sta la Madre dolorosa presso il legno lacrimosa mentre pende il Figlio». La ricerca artistica si concentra proprio sul peso di quel primo verbo, “Sta”. Ne nasce una riflessione fisica sulla stasi intesa come resistenza al collasso, un’immobilità apparente che incrina lentamente il corpo e l’anima di fronte al vuoto della perdita, senza mai rinunciare alla dignità. Sul palco, a dare corpo a questa tensione interiore, sarà la danzatrice Arianna Cunsolo, accompagnata dalle sonorità dal vivo del live-set di Filippo Ripamonti.

Dopo l’introspezione della prima parte, la scena cambia completamente registro passando dal sacro al profano. Il sipario si riaprirà sulle note appassionate di Juan Lorenzo Trio con lo spettacolo Flamenco Vivo. Protagonista sarà la chitarra flamenca di Juan Lorenzo, affiancato dal baile e dalle nacchere (castañuelas) di Anita Sinel e dal baile di Carlo Volati, per una seconda parte all’insegna del ritmo, del calore e della vitalità.

La serata unirà la cultura alla solidarietà: durante l’evento, in collaborazione con il Lions Club Novi Ligure, sarà promossa una raccolta fondi libera a favore dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

Per informazioni, prenotazioni: email [email protected] oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 380 5827986.