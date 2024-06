Elezioni: urne aperte da oggi alle 15 per europee, regionali e comunali.

Urne aperte oggi, 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domani dalle 7 alle 23 per le elezioni europee, regionali e comunali. In provincia di Alessandria si vota in 130 Comuni su 187 per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. I centri zona al voto sono Tortona, Casale Monferrato, Ovada. Alle europee sono cinque gli alessandrini candidati nella circoscrizione Nord Ovest: Enzo Amich (Fratelli d’Italia), Giovanni Barosini (Azione), Enrica Cattaneo (Stati Uniti d’Europa), Cherima Fteita (Forza Italia) e Sean Sacco (Movimento 5 Stelle). Alle regionali si giocano la presidenza il governatore uscente, Alberto Cirio (centrodestra), Giovanna Pentenero (centrosinistra) e Sarah Di Sabato (Movimento 5 Stelle).