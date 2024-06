“Dall’anno scorso stiamo raccogliendo testimonianze sulla vita degli abitanti dei paesi e proprio da Cartasegna è arrivato il racconto di come si faceva a conservare per l’inverno la verdura raccolta nell’orto per fare il minestrone – aggiunge Parodi -. Questi saperi saranno raccolti in un libro. Il menù del pranzo di quest’anno prevede anche il minestrone che sarà preparato presso il circolo Acli alle 12,30, completato con spezzatino e frutta e un contorno speciale di “Canti intorno al Tavolo” con il coro Romagnese Canta, composto da giovanissimi cantori della Val Tidone, in provincia di Pavia”.

Nella Chiesa Vergine Maria di Cartasegna, alle 14,30 e con la partecipazione di Don Luciano, figura storica e punto di riferimento per molti anni in vallata, si darà il via alla passeggiata musicale per le vie del paese dove nei mesi scorsi si è lavorato per scegliere angoli particolarmente suggestivi per approfondirne la conoscenza e apprezzarne la bellezza attraverso la musica e i loro profumi. Un itinerario in occasione del quale sarà presente anche il duo Nicolò e Cesarino (fisarmonica e piffero), formato da due giovanissimi strumentisti che portano avanti la tradizione della musica delle 4 Province.