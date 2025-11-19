Escursionismo: focus su sicurezza, traumi e corretta preparazione

Il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, sabato 22 novembre aprirà le porte al convegno intitolato “Escursionismo in ambiente appenninico – Aspetti traumatici, nutrizionali, preparazione e prevenzione”. L’evento si propone come un’importante occasione di approfondimento e prevenzione per tutti gli appassionati di trekking e attività outdoor, dai neofiti agli escursionisti più esperti.

Moderato dal giornalista Maurizio Iappini, il convegno si concentrerà sui temi fondamentali legati alla salute, alla sicurezza e alla preparazione fisica e nutrizionale per chi pratica l’escursionismo nei territori appenninici. L’obiettivo primario è accrescere la consapevolezza e la cultura della prevenzione in montagna. Il programma, che prenderà il via alle 15.30, prevede, dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto a cura della project manager Laura Parodi, una serie di interventi specialistici: Pierpaolo Mauro, medico chirurgo specialista in ortopedia, affronterà i rischi traumatici e la loro gestione; Stefania Lingua, medico chirurgo specialista in dietologia clinica, illustrerà gli aspetti dietologici e nutrizionali specifici per il trekking; Fulvio Massa, fisioterapista e Tecnico della Nazionale Italiana di Trail Running, si focalizzerà sulla preparazione fisica e sulla prevenzione degli infortuni; Emanuele Crepaldi, presidente dell’International Search and Rescue Association OdV ETS, interverrà sul tema cruciale della sicurezza in montagna.

La giornata si concluderà con una sessione dedicata alle attività e iniziative promosse dalle realtà locali per la valorizzazione del territorio appenninico e la promozione del turismo sostenibile, seguita da un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti.

Per partecipare gratuitamente è richiesta la registrazione online tramite il link diretto: www.isra-rescue.org/events/convegno-escursionismo-appenninico.