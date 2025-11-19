A Novi Ligure nasce il “Bosco della Memoria”

Novi Ligure celebra la “Giornata nazionale dell’Albero” con un evento che segna l’avvio di un progetto di grande valore civico e ambientale: il “Bosco della Memoria“. La cerimonia si terrà domenica 23 novembre alle 10.00 nel Parco Euronovi, in via Nino Bixio. L’iniziativa, volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli alberi e della natura, vedrà la messa a dimora dei primi due alberi, dando il via ufficiale al nascente “Bosco della Memoria”.

Il progetto, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 novembre 2024 su proposta del Consigliere Paolo Coscia (Movimento 5 Stelle), trasformerà un’area specifica del parco in un luogo di profondo significato simbolico. Il “Bosco della Memoria” è concepito per coinvolgere attivamente i cittadini, offrendo loro la possibilità di piantare un albero in due occasioni distinte, come stabilito da un regolamento in via di definizione: celebrare la nascita di un nuovo bambino, creando così un legame generazionale con il territorio, o onorare la memoria di una persona cara scomparsa, trasformando l’area in un luogo di ricordo vivo e naturale. Questo progetto rappresenta un concreto esempio di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza. I residenti non saranno coinvolti solo nella piantumazione, ma anche nella successiva cura degli alberi. L’Amministrazione, da parte sua, fornirà l’area e garantirà il supporto necessario per l’irrigazione e l’attecchimento delle nuove piante.

Il “Bosco della Memoria” è destinato a diventare molto più di un semplice spazio verde; si configura come un simbolo tangibile del legame tra le generazioni, della memoria storica della comunità e di un rinnovato impegno civico per la tutela dell’ambiente.