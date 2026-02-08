Dal 23 febbraio a Serravalle Scrivia Via Fabbriche sarà chiusa per 4 mesi, fino al 19 giugno. Lo prevede l’ordinanza della polizia municipale, emanata in seguito alla richiesta della società Milano Serravalle-Milano Tangenziali di apertura di un cantiere per la sistemazione del ponte dell’autostrada A7. I lavori sono previsti nel tratto della via tra il sottopasso ferroviario di via Mulino e l’imbocco di Strada Manara, tratto che sarà chiuso al traffico e ai pedoni.

Via Fabbriche, come via Garibaldi e Via Palestro, è utilizzata per evitare il centro abitato di Serravalle in particolare dagli automezzi diretti in Val Borbera e a Stazzano. La chiusura porterà sicuramente disagi alla viabilità dentro il paese: si temono infatti code nelle ore di punta.

L’ordinanza impone la deviazione del traffico da Stazzano e dalla Val Borbera nel sottopasso di via Mulino mentre gli automezzi proveniente da Novi attraverso la 35 Ter e da Cassano e Tortona saranno deviati su Strada Marana. Per tutto il periodo del cantiere quest’ultima strada sarà senso unico in salita verso la rotonda del casello A7.

A fine agosto è invece in programma, da parte del Comune, l’apertura del cantiere per l’allargamento di via Garibaldi. Dovrebbe durare un anno con la demolizione di parte dell’ex Inga.