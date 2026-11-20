Un “decreto di convalida” del decreto del 2023 già bocciato dai giudici: così la Regione Liguria sostiene ancora la società Seva di Milano e le sue 5 torri eoliche previste vicino al passo della Bocchetta. Il progetto “Monte Poggio” era già stato “asfaltato” dalla giustizia amministrativa quando riguardava il territorio di Fraconalto, in provincia di Alessandria, poichè non rispettava la normativa europea sulla tutela delle rotte migratorie dei volatili tra l’Africa e l’Europa. La Seva si è quindi spostata di circa 100 metri nel Comune di Mignanego (Genova) e, mentre in Piemonte aveva incontrato l’opposizione delle Aree protette dell’appennino Piemontese e della Regione sul rispetto della normativa comunitaria, in Liguria le porte si sono spalancate: nel 2023 l’amministrazione regionale ligure escludeva il progetto dalla valutazione di impatto ambientale sostenendo in sostanza che non ci sarebbe state ricadute negative per i volatili, basandosi, ovviamente sui dati di Seva. La normativa europea, che impone il rispetto di una distanza superiore al chilometro dai confini della zona di protezione speciale Capanne di Marcarolo, per la Liguria non vale. Inevitabile una seconda bocciatura: in base al ricorso al Capo dello Stato presentato da Lipu e Pro Natura, il Consiglio di Stato a fine 2025 aveva dato parere negativo sul decreto proprio in nome della legge comunitaria, tra l’altro.

Seva ha però chiesto alla Regione un altro “aiutino” e Genova non si è fatta attendere: poche settimane fa è stato pubblicato il decreto di convalida che sostiene di colmare le criticità sollevate dal parere del Consiglio di Stato. Fra le motivazioni della Regione Liguria a sostegno del progetto, il fatto che la viabilità dalla Val Lemme sarebbe già stata modificata per i trasporti eccezionali dei componenti delle torri da parte del Cociv nell’ambito del Terzo valico. Una bugia, almeno per quanto riguarda la strada 160 della Bocchetta: in alta Val Lemme gli enormi autoarticolati dovranno affrontare curve molto strette che dovranno essere “raddrizzate” in più punti, scavando i versanti dei monti, per consentire i passaggio dei mezzi, altrimenti impossibile, Lungo la strada è in vigore inoltre il limite di peso di 18 tonnellate per gli automezzi sui ponti, tra cui il San Giorgio, a Voltaggio, risalente al XVI secolo. In quel caso il transito dovrà avvenire nel greto del Lemme. La Provincia, nel suo parere del 2025, aveva scritto: “Qualora Seva intenda utilizzare la 160, prima della risoluzione delle criticità, dovrà provvedere a proprio carico e spese alla progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino previa approvazione dei relativi progetti e delle opere da parte della Provincia di Alessandria“.

Pro Natura e Lipu hanno diffidato la Città Metropolitana di Genova a ritirare l’autorizzazione unica al progetto, rilasciata nel settembre del 2025 e già oggetto di una prima diffida. La motivazione sta nel fatto che la recente “convalida” “ha confermato un atto giuridicamente inesistente (il decreto del 2023) in quanto precedentemente, integralmente e definitivamente annullato” con il ricorso al Capo dello Stato.

Finora, infatti, la Città Metropolitana di Genova non ha annullato l’autorizzazione unica del 2025. Nei mesi scorsi il Consigliere delegato all’Ambiente, Giancarlo Campora, sindaco di Campomorone, ha spiegato: “Per la Direzione Ambiente il parere del Consiglio di Stato (datato dicembre 2025, ndr) rende inefficace l’autorizzazione unica, venuta a “valle” della pronuncia di screening positivo di Regione Liguria. Ovviamente pertanto il proponente non può dar luogo alla costruzione dell’impianto. Non si ritiene di annullare o revocare in modo esplicito il nostro atto, anche perché è pendente un ricorso al TAR sullo stesso atto per motivazioni non attinenti al parere del Consiglio di Stato“. Campora aveva precisato che si tratta del ricorso presentato dalla Sigemi contro l’impianto eolico Monte Poggio: la società teme infatti gravi conseguenze per gli oleodotti presenti sul crinale. Il ricorso non sarebbe ancora stato discusso dal Tar Liguria.