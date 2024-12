Le magiche atmosfere natalizie avvolgono la Val Borbera

Si fa presto a dire Natale, probabilmente la festa più bella dell’anno ma, forse, anche la più impegnativa. Preparare gli addobbi, scovare i regali adatti per parenti e amici, pensare al pranzo natalizio…insomma un lavoraccio. A venirci in aiuto sono i mercatini di Natale dove, a differenza dei centri commerciali è ancora possibile trovare oggetti originali e prodotti dell’enogastronomia d’eccellenza.

Domenica 8 dicembre, le pro loco e le associazioni culturali della Val Borbera, organizzano a Cabella Ligure, una giornata tutta dedicata al Natale. In piazza della Vittoria dalle 10 del mattino, saranno allestiti i banchetti dove acquistare manufatti artigianali, vin, salumi, formaggi e tante altre prelibatezze, presente anche il banchetto di Musa, l’associazione accreditata Unesco, alla quale ci si potrà iscrivere; il mercatino sarà inondato dalle musiche e dai canti natalizi, presenti anche durante i pranzo conviviale nel Palavittoria. Inoltre laboratori di decorazioni e letture di racconti natalizi sia in italiano, sia in inglese. Ne pomeriggio intorno alle 3, la Croce Rossa donerà giocattoli ai bimbi presenti. L’accensione dell’albero sarà il segnale che il Natale è proprio alle porte.

Ci spostiamo a Borghetto Borbera dove, sempre domenica 8 dicembre nella chiesa di San Vittore, alle 10 del mattino sarà mostrato pubblicamente il Presepe: ispirato ai paesaggi della Val Borbera, che si distingue per l’attenzione ai dettagli e la capacità di richiamare le tradizioni locali. Nel pomeriggio, alle 17, la chiesa ospiterà, il “Concerto di Natale” eseguito dal Saint Nicholas Gospel Choir di Pozzolo. Un appuntamento musicale coinvolgente, tra gospel e spiritual, che arricchisce l’atmosfera di festa. Fino al 26 dicembre, prosegue la mostra dei Babbo Natale situata a Borghetto Borbera in Via Roma 209. L’allestimento conta oltre 650 rappresentazioni di Santa Claus, realizzate in vari materiali provenienti da tutto il modo. Il Museo è privato, è necessario quindi prenotare le visite sul sito: www.ilmuseodelbabbonatale.com

Per tutto il mese di dicembre, Vendersi, frazione montana di Albera Ligure, ormai noto come “il paese degli spaventapasseri”, accoglie i visitatori nella Casa di Babbo Natale, luogo dove nasce la magia del Natale; i personaggi che la popolano sono naturalmente spaventapasseri. E gli spaventapasseri sono anche i protagonisti del presepe allestito nel borgo.