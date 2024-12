300 bottiglie di Gavi docg in vendita per aiutare i bambini dell’ospedaletto

Trecento bottiglie di Gavi docg in vendita per aiutare i bambini ricoverati all’ospedale infantile di Alessandria. La Cantina Produttori del Gavi, in vista del Natale 2024, ripropone la sua iniziativa benefica: acquistando nel punto vendita di via Cavalieri di Vittorio Veneto, a Gavi, le bottiglie con etichetta Primi Grappoli si dà una mano alla Fondazione Uspitalet, creata per sostenere le cure dei bambini del “Cesare Arrigo”.

In occasione del Natale 2023 la Cantina Produttori aveva contribuito all’acquisto del sistema Nirvana, una tecnologia multisensoriale che permette ai bambini di sottoporsi alla riabilitazione divertendosi grazie all’uso di immagini e a corpo libero. In passato aveva raccolto 2.500 euro a favore dell’ospedale Gaslini di Genova.