A Novi Ligure, allo svincolo dell’uscita dell’autostrada A7, gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna agganciavano e pedinavano un autoarticolato con targa marocchina sospetto. Il mezzo, dopo un breve tragitto, in un’area di sosta, veniva avvicinato da un’autovettura condotta da una donna che si accostava al camion; gli operatori di Polizia, così, potevano assistere ad un passaggio di due scatole marroni che i due autisti dell’autoarticolato passavano alla conducente dell’auto aiutandola a riporli nel cofano.

Ritenendo di avere assistito ad un possibile scambio di stupefacente, gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna si dividevano: un equipaggio, dopo avere richiesto l’ausilio dei colleghi della Squadra Mobile di Alessandria, continuava a monitorare l’autoarticolato ed i due autisti; un secondo equipaggio, invece, iniziava a pedinare l’autovettura che aveva caricato le scatole in autostrada allertando un equipaggio dell’autostradale. L’autovettura, quindi, veniva sottoposta a controllo e, nel cofano, all’interno delle due scatole, si rinvenivano 49 “panetti” di sostanza stupefacente, tipo cocaina, per complessivi 52 chili lordi. Avendo avuto riscontro positivo del controllo, si operava il fermo anche dell’autoarticolato rinvenendo, nella cabina, una significativa somma contanti di 13.970 euro.

Sulla scorta di quanto emerso tutti e tre i soggetti, due donne ed un uomo, di nazionalità marocchina, venivano tratti in arresto in flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio.

Sono in corso gli approfondimenti finalizzati a scoprire l’origine del prezioso carico che, al dettaglio, ha un valore superiore ai due milioni e mezzo di euro.