La lirica entra in biblioteca per preparare gli appassionati all’evento più atteso della stagione teatrale italiana. Martedì 1° dicembre, a partire dalle 17.00, le sale della Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia ospiteranno l’incontro culturale dal titolo “Otello. Aspettando la prima della Scala”, un pomeriggio di approfondimento guidato dalla professoressa Luisa Corsini. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare il pubblico verso il tradizionale appuntamento di Sant’Ambrogio: il prossimo 7 dicembre alle 18.00, infatti, il Teatro alla Scala di Milano inaugurerà la nuova stagione proprio con il dramma lirico di Giuseppe Verdi, trasmesso in contemporanea in diretta televisiva su Rai 1. Sul podio milanese salirà il direttore musicale Myung-Whun Chung, mentre la regia è affidata alla visione contemporanea di Damiano Michieletto.

Durante l’incontro la professoressa Corsini accompagnerà i presenti alla scoperta di uno dei vertici assoluti del teatro musicale ottocentesco. Composto subito dopo Aida e debuttato proprio sul palcoscenico scaligero nel 1887 su libretto di Arrigo Boito, Otello segna una svolta fondamentale nella produzione verdiana. Ispirato all’omonima tragedia di William Shakespeare, il dramma lirico in quattro atti abbandona le convenzioni del melodramma tradizionale per lasciare spazio a un’indagine psicologica profonda e spietata. Attraverso l’intreccio tra passioni travolgenti, ambizioni personali, pregiudizi radicati e dramma collettivo, l’opera esplora le zone d’ombra dell’animo e delle relazioni umane.

L’appuntamento alla Biblioteca si configura come una vera e propria guida all’ascolto, pensata tanto per i melomani quanto per i semplici curiosi. Attraverso l’analisi dei momenti musicali più salienti, il racconto degli aneddoti storici e la scoperta delle curiosità artistiche legate alla genesi dell’opera, il pubblico avrà tutti gli strumenti per apprezzare al meglio la messa in scena scaligera del 7 dicembre.