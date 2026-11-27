Notte movimentata nel centro cittadino, dove l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di sventare una sequenza di furti ai danni di due attività commerciali e di arrestare un giovane di vent’anni. L’allarme è scattato per la prima volta nel cuore della notte presso un supermercato della zona. Un uomo con il volto travisato ha tentato di introdursi nel punto vendita forzando la porta antipanico, ma l’attivazione del sistema di sicurezza lo ha costretto ad abbandonare il piano e a darsi alla fuga. Anziché allontanarsi definitivamente, il malvivente si è spostato di appena un isolato, prendendo di mira un negozio di abbigliamento. Armato di un martello, ha infranto la vetrina per guadagnarsi l’accesso ai locali. Una volta dentro, dopo aver messo a soqquadro il negozio, ha arraffato diversi capi d’abbigliamento e il registratore di cassa. Anche in questo caso, però, è entrato in funzione l’impianto d’allarme, collegato a un istituto di vigilanza privata che ha immediatamente allertato il 112.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure, che si trovava già nelle immediate vicinanze per le ricerche avviate dopo il primo tentativo di effrazione, è giunta sul posto in pochi istanti. I militari hanno colto il ventenne in flagranza, bloccandolo proprio mentre stava uscendo dalla vetrina appena sfondata. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto uno zaino con all’interno il cassetto del registratore di cassa, contenente circa tremila euro in contanti, e un grosso sacco riempito con dieci giubbotti firmati, per un valore complessivo stimato intorno ai duemila euro. Tutta la merce e il denaro sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

L’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di entrambi gli esercizi commerciali hanno infine consentito agli investigatori di ricostruire con precisione l’intera dinamica dei fatti, collegando i due episodi. Per il ventenne sono scattate le manette con le accuse di furto aggravato e tentato furto.