Niente binari, nessun controllore a chiedere il biglietto e, soprattutto, zero ritardi annunciati all’altoparlante: quest’anno il treno più atteso delle feste passa direttamente davanti a casa vostra. Il Comune di Cabella Ligure ha infatti lanciato “Christmas Express – Destinazione Cabella Ligure”, un’iniziativa pensata per trasformare il paese e le sue frazioni in un unico, scintillante itinerario natalizio a cielo aperto. L’invito dell’Amministrazione è rivolto a tutti: cittadini armati di prolunghe e ghirlande, ma anche commercianti pronti a sfoderare il meglio del proprio repertorio decorativo. L’obiettivo è semplice quanto ambizioso: abbellire balconi, terrazzi, finestre, portoni, giardini, facciate e vetrine. C’è solo una regola ferrea: le installazioni devono essere rigorosamente visibili nelle strade e nei caruggi, perché questo “treno” ideale vuole fare tappa ovunque, regalando un sorriso a chiunque passi di lì.

Partecipare non costa nulla, ma per conquistare il podio servirà ben più di una luminaria appesa in fretta e furia. Una giuria passerà al setaccio gli allestimenti valutando quattro criteri fondamentali: l’impatto scenografico, l’originalità, l’armonia dell’insieme e la cura dei dettagli. Insomma, è il momento giusto per tirar fuori quella vecchia slitta dalla cantina o sperimentare abbinamenti creativi. In palio per i primi classificati, un elegante omaggio floreale natalizio: un premio dal forte valore simbolico, che strizza l’occhio all’appartenenza di Cabella Ligure alla rete dei Comuni Fioriti e alla costante attenzione per la bellezza del territorio.

Il gran finale nel giorno più luminoso Il verdetto arriverà domenica pomeriggio, 13 dicembre, una data scelta tutt’altro che a caso: nel giorno di Santa Lucia, tradizionalmente legato al tema della luce, si accenderà ufficialmente il percorso natalizio del borgo. Per l’occasione, le premiazioni faranno rima con la musica, grazie al concerto natalizio che vedrà protagonisti la Corale Alta Val Borbera e il Coro “Alpini Val Tanaro” ANA di Alessandria.

Come salire a bordo Chi vuole mettersi in gioco deve però affrettarsi: la “stazione” chiude alle 12.00 di mercoledì 9 dicembre. Entro quella scadenza bisognerà consegnare l’apposito modulo d’iscrizione (scaricabile dal sito del Comune o ritirabile negli uffici) allegando al massimo tre fotografie della propria opera d’arte natalizia.

La consegna può avvenire a mano in Municipio oppure comodamente via e-mail all’indirizzo [email protected]. Per consultare il regolamento completo basta fare un salto sul sito comune.cabellaligure.al.it o chiamare il numero 0143 99430.