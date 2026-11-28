“La scelta della Regione è stata quella di considerare la sanità pubblica un investimento e non semplicemente una voce di spesa da contenere. Per questo, ogni anno, la Regione decide di integrare con risorse proprie il Fondo sanitario nazionale. È una scelta che ha un costo, ma risponde alla volontà di garantire ai piemontesi il diritto alla salute attraverso una sanità pubblica presente e in grado di funzionare”. È quanto ha detto l’assessore alla Sanità Federico Riboldi intervenendo in Consiglio regionale sulla situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale.

Nell’informativa all’Aula, Riboldi ha riportato i dati sull’evoluzione della spesa sanitaria e del personale nell’ultimo decennio: nel 2016 la spesa sanitaria corrente del Piemonte era pari a 8,241 miliardi di euro, nel 2019 è salita a 8,534 miliardi, nel 2025 ha raggiunto i 10,305 miliardi. In dieci anni c’è stato un incremento complessivo di circa il 25%. La spesa per i redditi da lavoro dipendente del Servizio sanitario regionale è passata da 2,862 miliardi di euro nel 2019 a 3,479 miliardi di euro nel 2025, con un incremento del 21,5%.

Incremento della spesa ma anche incremento della dotazione di personale, che è aumentato dal 2019 al 30 settembre 2026 di 4.634 unità. Un rafforzamento, secondo quanto riportato dall’assessore, che trova conferma nei dati dell’Osservatorio regionale sul personale sanitario: dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2026 gli organici sono cresciuti di 2.693 unità oltre il turnover, di cui 433 soltanto negli ultimi sei mesi oggetto di rilevazione. Il maggior costo annuo stimato legato all’incremento degli organici è pari a circa 290 milioni di euro, una cifra superiore di oltre 80 milioni di euro al disavanzo sanitario residuo del 2025, pari a 209,8 milioni di euro e interamente coperto dalla Regione con risorse proprie attraverso la legge regionale 9/2026.

“La vera domanda, quindi, non è perché abbiamo speso di più, ma che cosa avremmo perso se non lo avessimo fatto – ha affermato – Perché il risparmio ottenuto riducendo il personale, tagliando i posti letto o ridimensionando la rete ospedaliera non sarebbe stato un successo per la sanità piemontese, ma avrebbe significato meno assistenza e meno risposte ai cittadini”.

Sulla situazione economico-finanziaria del 2026, la Giunta è in attesa della definizione del riparto del Fondo sanitario nazionale e della conseguente quantificazione delle risorse assegnate al Piemonte: “Non sarebbe corretto presentare come definitive cifre che dipendono da elementi ancora in corso di definizione – ha concluso – così come non si può confondere la procedura di ripianamento del disavanzo, per la quale la Regione ha già adottato tutti gli atti necessari relativamente al 2025, con quella di commissariamento governativo: si tratta di istituti giuridici differenti”.

“È il Ministero dell’Economia, e non le opposizioni, che ha certificato una realtà sulla spesa sanitaria peggiore delle nostre peggiori stime – dicono Domenico Rossi e Daniele Valle (Pd) -. In due anni il rosso della sanità piemontese è raddoppiato, c’è una tendenza preoccupante del disavanzo sul finanziamento effettivo, passato dall’1,2% del 2023 al 2,2 del 2025, che rischia di portarci in piano di rientro in pochi anni. E in piano di rientro si arriva non solo per il disavanzo ma anche per incapacità gestionale e programmatoria, come ha rilevato il ministero. L’assessore non spiega come intenda fermare l’emorragia di risorse e non risponde sulle carenze gestionali. Invece attacca la delibera 1/600 del 2014, che era nata durante il commissariamento della sanità piemontese ereditato da una pessima gestione precedente: eppure la Giunta Chiamparino riuscì a chiudere con un saldo positivo sulle assunzioni a tempo indeterminato e ad uscire dal piano di rientro. Oggi invece le assunzioni sono state bloccate e i servizi continuano a peggiorare”.

Per Sarah Disabato e Alberto Unia(M5s) a parlare sono i numeri: “Nel 2024 391mila piemontesi hanno rinunciato alle cure sanitarie, lo 0,4% in più rispetto al 2023, a causa dei lunghi tempi di attesa e delle difficoltà di accesso alle prestazioni; l’Agenas colloca il Piemonte al 16° posto per il rispetto dei tempi di attesa; mancano 685 medici di medicina generale e 433 medici raggiungeranno l’età di pensionamento entro 2 anni; secondo la fondazione Gimbe ci sono 94mila bambini senza pediatri, ne mancano 109 e chiudono molti punti di assistenza pediatrica; dal 2015 i medici ospedalieri sono scesi di 280 unità. La situazione è drammatica, si scontra fortemente con i dati positivi forniti e rischia di danneggiare il diritto di acceso alle cure dei cittadini. L’assessore arriva in Aula sempre sulla difensiva con l’opposizione, ma non è un gioco a chi si difende meglio, servirebbe un cambio di paradigma per affrontare i problemi della sanità”.

Vittoria Nallo (Sue) ha rimarcato che “se il Mef chiede di rafforzare le capacità gestionali ci aspettiamo che ogni scelta regionale sia accompagnata da una rigorosa valutazione economica e non è stato fatto. Sulle liste d’attesa l’assessore ha detto che non dobbiamo accettare ricostruzioni parziali, allora racconti le condizioni in cui lavora il personale sanitario, le difficoltà a trattenere i professionisti, le rinunce alle cure e lo stato delle liste d’attesa. In questo quadro, il Piemonte è stata l’unica Regione che ha applaudito la manovra del Governo, senza avere il coraggio di chiedere le risorse necessarie a garantire i servizi essenziali”.

“L’assessore continua in una narrazione della sanità che non trova riscontro nella realtà e delegittima quanto fatto in precedenza – sostiene Alice Ravinale (Avs) -. Il governo ha stanziato 3,5 miliardi in più per la sanità a fronte dei 7 chiesti dal ministro Schillaci, e la Regione non ha detto nulla, quando è chiaro che quelle risorse sono inadeguate a tarare i servizi ai bisogni crescenti della popolazione. A noi interessa che i servizi funzionino e che non venga penalizzata la sanità pubblica mentre si destinano risorse agli armamenti o a misure come i voucher per gli over 70 da spendere per la sanità privata”.

Per Luigi Icardi (Lega), “il vero tema non è il sottofinanziamento del fondo sanitario, ma il fatto che ci sono stati aumenti generalizzati che incidono pesantemente sulla gestione sanitaria. Da 2019 c’è stato un incremento delle prestazioni di oltre il 30 per cento, eppure le liste d’attesa sono esplose, ma perché c’è una domanda incontrollata e spesso inappropriata. È a rischio la sostenibilità del sistema, per mantenere il servizio sanitario gratuito e universalistico serve una regolazione corretta della domanda, se no le risorse saranno sempre insufficienti”.