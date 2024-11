Novi Ligure dedica due eventi contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per contrastare la violenza sulle donne, istituita dall’Onu nel 1999, la Biblioteca Civica in via Marconi 66 a Novi Ligure, dedica a questa piaga sociale, sociale, in continua crescita nonostante l’incessante sensibilizzazione da parte dei media e delle istituzioni, due appuntamenti culturali che sono inseriti nella rassegna letteraria “Novi d’autore”.

Il primo appuntamento si terrà domani, giovedì 14 novembre alle 18, Marina Vignolo, genovese di nascita, novese di adozione, presenta il suo libro “Nulla da perdere tranne la vita” (Ed La Torretta,2024). Nel libro scorrono storie di donne che perdono, si arrendono e crollano colpite dalla prepotenza e dalla violenza dell’universo maschile. La prosa è ingentilita da poesie dell’autrice che chiudono ogni capitolo del libro. Dialogherà con l’autrice Chiara Barella. Letture di Elisa Francese.

Giovedì 28 novembre alle 10 la Biblioteca Civica adotta “La sedia rossa”, evento contro la violenza di genere e non solo. Un progetto nato a Genova e già approdato in molte città italiane. Una sedia, rossa, vuota, simbolo dell’incolmabile vuoto lasciato dalle vittime del femminicidio. Diversi artisti hanno contribuito al progetto donando originalità e unicità ad ogni singola sedia dipinta.

Info: Biblioteca Civica tel. 0143.76246 – Mail: [email protected]