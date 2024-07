Napo canta Fabrizio De Andrè nel magico scenario del Bosco Piano

Tra gli omaggi di questa edizione di Attraverso Festival, anche quello alla canzone poetica di Fabrizio De André. A 25 anni dalla morte di Faber, Napo canta De André , presenta un omaggio al cantautore genovese con una formazione in trio, in scena giovedì 25 luglio alle 21 nell’area attrezzata di Boscopiano, a Borghetto Borbera.

Una formazione collaudatissima, con oltre dieci anni di concerti alle spalle, che vede la formazione in trio con Alberto “Napo” Napolitano alla voce e alla chitarra, Alice Nappi al violino e Andrea Vulpani al pianoforte, uniti per proporre in una chiave sorprendente il canzoniere di De André. La diversa estrazione musicale dei componenti del gruppo, dotati di una spiccata vīs improvvisativa, caratterizza uno spettacolo capace, pur nella fedeltà al format, di rinnovarsi continuamente. Unico punto fermo il rigoroso ordine cronologico della scaletta, dai primi successi di De André fino al discorso sulla libertà – così lo definì il cantautore – di “Anime Salve”.

“L’11 gennaio di 25 anni fa se ne andava De André – racconta Napo – e io cambiai drasticamente repertorio…dal rock a cui ero abituato mi ritrovai a cantare quelle canzoni che ascoltavo da bambino e che mi hanno, in qualche modo e tutti gli effetti, forgiato.”

Con all’attivo otto dischi, di cui tre contenenti brani originali, e un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, Napo è oggi considerato indubbiamente tra le più autorevoli voci legate a Fabrizio De André e continua la sua attività di interprete in Italia e all’estero con un repertorio che spazia tra la scuola genovese e quella francese. Negli anni Napo ha collaborato con autentici mostri sacri della musica italiana – tra gli altri Armando Corsi, Mario Arcari, Giorgio Cordini, Ellade Bandini, Pier Michelatti, PFM, Enrico Ruggeri, Andrea Mirò – e calcato palchi prestigiosi, dal Rolling Stone di Milano al Teatro Carlo Felice di Genova. Ha all’attivo otto dischi, di cui tre contenenti brani originali, e vanta un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Napo è inoltre interprete vocale di “Amico Fragile”, testo teatrale di Paolo Logli, per la regia di Davide Paganini. Un racconto a due voci presto sulle scene, interpretato da Davide Paganini e Silvia Benvenuto ed inframezzato dalle canzoni di Fabrizio de André, cantate da Napo. Ingresso libero.