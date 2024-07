All’Abbazia di San Remigio “Sonata per violino e pianoforte”

L’Abbazia di San Remigio a Parodi Ligure ospita, sabato 27 luglio alle 21.00, il concerto del Duo Santini/Slomp dal titolo “La Sonata per violino e pianoforte“. Tommaso Santini (violino) e Lucrezia Slomp (pianoforte) entrambi originari della provincia di Trento, hanno un curriculum artistico di grande prestigio sia dal lato formativo sia quali concertisti in Italia e all’estero e vincitori di diversi primi premi in concorsi nazionali e internazionali.

Ritrovarsi alla spettacolare Abbazia di San Remigio, uno dei luoghi più suggestivi della nostra zona, con questo Duo, darà la possibilità di creare un’atmosfera incantata in un percorso che abbraccia un secolo e mezzo di musica passando da Mozart , Brahms e, al meno suonato, Oskar Nedbal.

La Sonata KV304 di Mozart è caratterizzata da una rassegnata malinconia che lascia il posto a una purezza melodica con una frase musicale piena di fantasticheria romantica. Il tono elegiaco del minuetto anticipa i toni del romanticismo di Brahms che si compie in piena regola con la sua Sonata Op. 78, pubblicata un secolo dopo la Sonata di Mozart. Dopo un adagio contemplativo, il brano culmina con un terzo tempo che presenta, in modo variato, il tema della Canzone della pioggia, anche attraverso l’accompagnamento pianistico che ricorda proprio il ticchettio delle gocce di pioggia. Il concerto si conclude con la Sonata Op. 9 del compositore OsKar Nedbal, violista, compositore e direttore d’orchestra della Repubblivca Ceca vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo e novità assoluta del nostro Festival che ogni volta mantiene la caratteristica della particolarità o nelle formazioni o nei programmi presentati”.