Novi Ligure festeggia la sua Patrona

L’inizio del mese di agosto a Novi Ligure è caratterizzato dalla tradizionale Fiera organizzata in occasione della festa Patronale dedicata alla Madonna della Neve. Come di consueto saranno le bancarelle allestite da sabato 2 a lunedì 4 agosto in viale Saffi, in via Garibaldi e in corso Marenco a dare il via alla festa. In programma anche una serata di animazione e dj set a cura di Disco-nnect che si svolgerà sabato 2 agosto dalle 22 in piazza Dellepiane. La sera successiva, domenica 3 agosto alle 21, in piazza Carenzi si terrà il tradizionale Concerto della Madonna della Neve eseguito dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS” e diretto dal Maestro Massimo Folli. La sera di lunedì 4 agosto, vigilia della Festa Patronale, nella zona dello stadio comunale alle 22, sarà lo spettacolo pirotecnico con i fuochi aerei ad alta gittata ad illuminare il cielo di Novi e spaventare gli animali domestici e non. Per motivi di sicurezza, lo stadio sarà chiuso al pubblico. Infine, martedì 5 agosto, dalle 21, il nuovo Circolo Ilva di corso Piave 2 ospiterà una serata di ballo liscio con l’Orchestra Paolo Bagnasco.

Sarà Don Alessandro Trespioli, nella Chiesa della Collegiata a celebrare le funzioni religiose fino al 4 agosto ogni sera alle 21. Martedì 5 agosto, alle 17 la Messa sarà celebrata dal Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, cui seguirà la Processione della Madonna “Lagrimosa”.