Non è nuovo al mondo della criminalità per lo spaccio di sostanze stupefacenti il pusher 40enne già arrestato dai carabinieri e nuovamente sorpreso a cedere cocaina e hashish dalla pattuglia della Stazione di Serravalle Scrivia. Dallo smercio per strada a quello più riservato presso la propria abitazione, ma con lo stesso esito, perché non è passato inosservato il continuo viavai dei clienti, che spesso si intrattenevano lungo la via antistante in attesa del proprio turno. I Carabinieri, che già conoscevano il 40enne per averlo arrestato pochi mesi fa, hanno immediatamente subodorato quanto stesse accadendo e hanno monitorato la situazione per ottenere le necessarie conferme del commercio illegale rimesso in piedi dal pusher. L’incremento dell’andirivieni di persone poco raccomandabili e alcuni controlli mirati dei Carabinieri effettuati agli acquirenti dopo che si erano allontanati dal luogo della compravendita hanno confermato che lo spacciatore aveva ripreso a smerciare hashish e cocaina, incurante del precedente fallimento “imprenditoriale”. L’intervento dei Carabinieri ha quindi permesso di trovare nell’abitazione numerose dosi già confezionate e pronte alla vendita, del valore di oltre mille euro.

Arrestato per spaccio di cocaina e hashish, il 40enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla stazione dei Carabinieri.