Novi Ligure ospita la nuova edizione di “Volontari in piazza”

Una giornata interamente dedicata all’altruismo, alla partecipazione civica e all’impegno verso la comunità. Sabato 26 settembre il cuore del centro storico di Novi Ligure si animerà con la nuova edizione di “Volontari in piazza”, la manifestazione promossa dalla Consulta del Volontariato in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale. Dalle 10 alle 18.30, piazza Dellepiane e piazza Carenzi ospiteranno gli stand di ventiquattro realtà associative locali, pronte a raccontare il loro lavoro quotidiano e silenzioso a favore dei cittadini. Il filo conduttore di quest’anno è racchiuso nello slogan “Stessi valori, volti diversi”, un invito esplicito a riscoprire ciò che accomuna anime e percorsi eterogenei: la gratuità, la tutela della dignità umana e l’inclusione. Il programma della giornata inizierà alle 10.15 nella Chiesa della Collegiata, dove sarà illustrata la nuova “Carta dei Valori del Volontariato”. A guidare l’incontro saranno Paola Varese, presidente nazionale della Favo (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), e don Massimo Bianchi, parroco della Comunità Pastorale Madre Teresa di Calcutta. Nel pomeriggio, tra le 16 e le 18, l’Androne di Palazzo Dellepiane si trasformerà in uno spazio di ascolto e narrazione con l’iniziativa “Storie di Volontariato”, curata da Iris e Libro sul Comodino. A chiudere l’evento, alle ore 18, sarà il momento artistico e corale “Cantiamo di Novi”, che vedrà esibirsi insieme la Corale Novese e la compagnia teatrale i Matt’Attori.

Accanto agli stand informativi, il pubblico troverà numerose attività pratiche distribuite tra i due poli dell’evento: in piazza Carenzi, grande attenzione alla salute e alla sicurezza. Sarà presente il camper della IAPB con visite oculistiche gratuite ed esperienze di percorsi sensoriali al buio guidati da istruttori dedicati. Saranno schierati inoltre i mezzi di soccorso della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco; questi ultimi, insieme a UNICEF, rinnoveranno l’appuntamento con “Dopo Pompieropoli” (attivo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17), percorso pensato per insegnare le nozioni base della sicurezza ai bambini attraverso il gioco. In piazza Dellepiane, spazio alla creatività e all’intrattenimento con le esibizioni di giocoleria a cura di AIAS, i food truck curati dal Flint e i laboratori per l’infanzia. La Pro Loco Parco Castello condurrà i piccoli nel “Bosco degli Elfi” (alle 10.30 e alle 16.30), mentre alle 15.30 scatterà la tradizionale caccia al tesoro organizzata dalla Consulta del Volontariato.

L’iniziativa punta a consolidare la rete tra cittadini e associazionismo locale, come evidenziato Rachida Hasbane, assessore agli Affari Sociali: «Questa giornata rappresenta un’opportunità cruciale per far conoscere da vicino l’operato delle nostre realtà associative e valorizzare la cooperazione. Sostenere chi promuove altruismo e partecipazione civica significa rafforzare il tessuto sociale di Novi, rendendola una città più aperta e solidale». Un ringraziamento che riflette le parole di Michela Bernardelli, presidente della Consulta del Volontariato: «Vogliamo ricordare che, al di là delle differenti generazioni e delle diverse aree d’intervento, il volontariato condivide la medesima radice etica. Questa giornata permetterà a tutta la cittadinanza di toccare con mano la generosità di tante persone che mettono costantemente tempo e competenze a disposizione degli altri».