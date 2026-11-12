Entrerà ufficialmente in funzione il prossimo 16 novembre il dispositivo elettronico per la rilevazione automatica delle infrazioni al passaggio con il semaforo rosso presso l’intersezione tra via Mazzini e via dei Mille a Novi Ligure, posizionato sulla corsia in uscita verso la periferia, in direzione Pozzolo Formigaro. La strumentazione utilizzata, spiegano dal Comune, è quella precedentemente installata in piazza Repubblica, in zona Stazione, disattivata a seguito della sperimentazione della nuova viabilità. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale a seguito di un’analisi viabilistica condotta dal Comando di Polizia Locale. L’esame dei dati storici sull’incidentalità, infatti, aggiungono dal municipio, “ha evidenziato come tale snodo rappresenti un punto particolarmente critico per la sicurezza stradale, rendendo necessario il potenziamento dei controlli per la prevenzione dei sinistri. Il nuovo rilevatore si aggiunge a quelli già installati e operativi lungo le intersezioni tra via Mazzini e via Amendola e tra via Manzoni e via Cavallotti“.