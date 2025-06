La Festa internazionale della Musica a Novi Ligure

Nel giorno del solstizio d’estate, sabato 21 giugno, l’Europa celebra la musica. La Festa della Musica è nata in Francia nel 1982 per trasmettere un messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità.

Al circuito nazionale partecipa per la terza volta anche Novi Ligure: la città sarà animata da un’intera giornata dedicata alla musica, con un programma che spazia dai concerti dal vivo all’intrattenimento per i più piccoli, accompagnato da aperitivi nei bar del centro e street food. Il programma inizia alle 16 in corso Marenco con la Festa della Musica Kids, evento dedicato ai più piccoli, con baby dance e giochi musicali a cura dell’associazione A.R.C.E.A.M.

Per gli amanti della musica house il dj set di Francesco Pittaluga e Julia Joy, verrà proposto alle 18 in via Girardengo, all’altezza della Chiesa di San Nicolò, e alle 21 in piazza Dellepiane. Francesco ha condiviso la consolle con personaggi storici della musica house come Bob Sinclar, David Guetta, David Morales e si è esibito in locali storici di questo genere musicale. Julia è una violinista con oltre 15 anni di esperienza che ha lavorato nei più importanti club internazionali e ha collaborato con marchi di fama mondiale, tra cui Jaguar, Dom Perignon, Red Bull, Mercedes, Zara e tanti altri.

In piazza Carenzi, dalle 19, si esibiranno gli Still Not Monday, band genovese nata nel 2023. La loro caratteristica è quella di portare sul palco le migliori canzoni pop dagli anni ’80 ad oggi riarrangiate in chiave punk rock. La formazione è composta da Silvia Bertino (Voce), Thomas Traverso (Chitarra, Backing vocals), Alessandro Bilardi (Basso, Backing vocals), Simone Battaglia (Batteria).

Il gran finale è alle 22,30 in Piazza Dellepiane con il concerto degli Explosion, una vera e propria esplosione di energia e ritmo per ballare e divertirsi. Il loro spettacolo è caratterizzato da un’altissima carica energetica e punta al coinvolgimento totale del pubblico. Il repertorio include le migliori hit dance (e non solo) dagli anni ’80 a oggi, spaziando attraverso decenni di successi per creare una scaletta che fa ballare e cantare tutti. La band propone uno show completo che comprende coreografie acrobatiche, rapidi cambi d’abito e un allestimento visivo che contribuisce all’atmosfera di festa. L’obiettivo è far sì che il pubblico non riesca a stare fermo.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. La manifestazione è organizzata dal Comune di Novi Ligure con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la collaborazione del Comitato Sport in Novi.